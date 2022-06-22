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Литва готова до дій Росії через Калінінград, але не очікує військового зіткнення

"Європейська правда"Середа, 22 червня 2022, 16:17

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна буде готова до можливих наслідків блокування частини транзиту до Калінінградської області РФ, але не очікує, що йтиметься про військове протистояння.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа розповів в інтерв’ю Reuters.

"Ми готові й підготувалися до недружніх дій з боку Росії, як-от відключення від системи електропостачання", – сказав він.

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Латвія, Литва і Естонія досі залежать від постачання електроенергії з Росії, хоча Литва минулого року і під'єдналася до енергосистеми ЄС через Польщу.

Водночас, міркуючи про перспективи військового зіткнення з Росією, Науседа назвав це малоймовірним: "Я не вважаю, що Росія кине нам виклик у військовому плані, адже ми є членами НАТО".

Президент Литви додав, що планує порушити питання транзиту до Калінінградської області на саміті НАТО, що відбудеться наступного тижня в Мадриді.

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"Для нас не буде помилкою використати цей приклад, щоб показати, чим насправді є Росія і які методи й погрози вона використовує для вирішення своїх проблем. Може, це охолодить тих, хто каже, що ми маємо допомогти РФ зберегти обличчя, тоді як вона зухвало погрожує нам", – заявив він.

Нагадаємо, з 18 червня Литва почала застосовувати транзитні обмеження на товари, що потрапили під санкції ЄС, між основною частиною Росії і Калінінградською областю. 

МЗС РФ викликало очільницю посольства Литви у Москві, назвавши дії Литви "відкрито ворожою" провокацією та порушенням міжнародно-правових зобов'язань.

Своєю чергою МЗС Литви викликало тимчасового повіреного у справах Росії Сєргєя Рябоконя і роз’яснило йому обмеження, під які підпадає транзит товарів до Калінінградської області РФ.

Європейський Союз заявив, що перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит окремих товарів своєю територією до Калінінградської області Росії.

Секретар Радбезу РФ Ніколай Патрушев пообіцяв "серйозну та чутливу відповідь" на транзитні обмеження.

США на тлі цього загострення заявили, що твердо підтримують Литву та своє зобов'язання НАТО щодо захисту держав-членів.

Читайте також: Транзитний фронт Путіна: як Литва створила РФ проблеми та які наслідки це може мати.

Теми: КалінінЛитваРосія
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