Литва готова к действиям России из-за Калининграда, но не ожидает военного столкновения

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна будет готова к возможным последствиям блокирования части транзита в Калининградскую область РФ, но не ожидает, что речь пойдет о военном противостоянии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Науседа рассказал в интервью Reuters.

"Мы готовы и подготовились к недружественным действиям со стороны России, например отключения от системы электроснабжения", – сказал он.

Латвия, Литва и Эстония до сих пор зависят от поставок электроэнергии из России, хотя Литва в прошлом году и подключилась к энергосистеме ЕС через Польшу.

В то же время, размышляя о перспективах военного столкновения с Россией, Науседа назвал это маловероятным: "Я не считаю, что Россия бросит нам вызов в военном плане, ведь мы являемся членами НАТО".

Президент Литвы добавил, что планирует поднять вопрос транзита в Калининградскую область на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе в Мадриде.

"Для нас не будет ошибкой использовать этот пример, чтобы показать, чем на самом деле Россия и какие методы и угрозы она использует для решения своих проблем. Может, это охладит головы тех, кто говорит, что мы должны помочь РФ сохранить лицо, тогда как она вызывающе угрожает нам", – заявил он.

Напомним, с 18 июня Литва начала применять транзитные ограничения на попавшие под санкции ЕС товары между основной частью России и Калининградской областью.

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МИД РФ вызвал главу посольства Литвы в Москве, назвав действия Литвы "открыто враждебной" провокацией и нарушением международно-правовых обязательств.

В свою очередь МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя и разъяснил ему ограничения, под которые подпадает транзит товаров в Калининградскую область РФ.

Европейский Союз заявил, что проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии по поводу санкций, согласно которым Литва ограничила транзит отдельных товаров своей территорией в Калининградскую область России.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев пообещал "серьезный и чувствительный ответ" на транзитные ограничения.

США на фоне этого обострения заявили, что твердо поддерживают Литву и обязательства НАТО по защите государств-членов.

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