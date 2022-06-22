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Білорусь розмістила на кордоні з Україною дерев'яні муляжі танків – Міноборони

Альона Мазуренко Середа, 22 червня 2022, 16:30
Білорусь розмістила на кордоні з Україною дерев'яні муляжі танків – Міноборони

Підрозділи збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків, щоб продемонструвати свою присутність.

Джерело: речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник 

Дослівно: "З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності, підрозділи збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев’яні муляжі танків".

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Деталі: За його словами, триває перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі, попередньо до 25 червня.

Крім того, зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по Україні.

Мотузяник додав, що до семи білоруських батальйонів продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

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Основні зусилля зосереджено на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій та охороні держкордону (до чергування залучені військовослужбовці строкової служби).

Теми: БілорусьУкраїнакордонзброя
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