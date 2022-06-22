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Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные муляжи танков – Минобороны

Алена МазуренкоСреда, 22 июня 2022, 16:30
Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные муляжи танков – Минобороны

Подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков, чтобы продемонстрировать свое присутствие.

Источник: пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник

Дословно: "С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия, подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков".

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Детали: По его словам, идет проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси, предварительно до 25 июня.

Кроме того, сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по Украине.

Спикер добавил, что до семи белорусских батальонов продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

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Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране госграницы (к дежурству привлечены военнослужащие срочной службы).

Темы: БеларусьУкраинаграницаоружие
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