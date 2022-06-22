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Україна до кінця року планує виконати вимоги ЄС щодо кандидатства – Стефанішина

"Європейська правда"Середа, 22 червня 2022, 16:53

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця року.

Про це вона заявила в середу на брифінгу в Медіацентрі "Україна", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розраховуємо так, що до кінця року реалізація всіх цих кроків можлива. Я думаю, що більшість із них ми можемо реалізувати навіть швидше. Що стосується певного законодавства та реалізації технічних завдань",– сказала Стефанішина.

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Вона нагадала, що наприкінці року Єврокомісія підготує висновки та оцінку того, наскільки ефективно Україна впоралася з реалізацією рекомендацій.

"Це в наших інтересах, тому що ми хочемо говорити про початок переговорів", – наголосила віцепрем’єрка і додала, що Україна "нікому не віддасть статус свого кандидата в ЄС".

Раніше Стефанішина зазначала, що уряд України до кінця тижня сформує бачення реформ, необхідних для виконання вимог Європейської комісії для збереження Києвом статусу кандидата на членство в ЄС – зокрема і призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як відомо, Європейська комісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата пропонує, щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.

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Серед іншого, для збереження статусу кандидата Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс глави НАБУ, тощо.

Як повідомлялося, згідно з проєктом рішення лідери ЄС на саміті в у Брюсселі 23-24 червня схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз. 

17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС УкраїниМолдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата. 

Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

Детальніше про це - у відеопоясненні ЄвроПравди, а також у статті Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус.

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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