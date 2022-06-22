Украина до конца года планирует выполнить требования ЕС по кандидатству – Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает выполнить рекомендации Европейской комиссии по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС до конца года.

Об этом она заявила в среду на брифинге в медиацентре "Украина", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Мы рассчитываем, что до конца года реализация всех этих шагов возможна. Я думаю, что большинство из них мы можем реализовать даже быстрее. Это касается определенного законодательства и реализации технических задач", – сказала Стефанишина.

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Она напомнила, что в конце года Еврокомиссия подготовит выводы и оценку того, насколько эффективно Украина справилась с реализацией рекомендаций.

"Это в наших интересах, потому что мы хотим говорить о начале переговоров", - подчеркнула вице-премьер и добавила, что Украина "никому не отдаст статус своего кандидата в ЕС".

Ранее Стефанишина отмечала, что правительство Украины до конца недели сформирует видение реформ , необходимых для выполнения требований Европейской комиссии для сохранения Киевом статуса кандидата на членство в ЕС – в том числе и назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как известно, Европейская комиссия в заключении о соответствии Украины требованиям для государства-кандидата предлагает, чтобы ЕС имел право отменить этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

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Среди прочего для сохранения статуса кандидата Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП, провести конкурс главы НАБУ и т.д.

Как сообщалось, согласно проекту решения лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

В то же время, для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.

Подробнее об этом - в видеопояснении ЕвроПравды, а также в статье Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус.