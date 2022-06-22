Берлін застеріг РФ через погрози Москви вжити заходів щодо Литви

У суперечці про обмеження вантажних перевезень до Калінінградської області через Литву німецький уряд застеріг Москву від контрзаходів, які порушують міжнародне право.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Ми закликаємо Росію не вживати жодних заходів, які порушують міжнародне право", - заявив речник уряду Штеффен Гебештрайт у Берліні.

Він зазначив, що дії Литви перебувають в рамках санкційних рішень ЄС.

Транзит окремих санкційних товарів через Литву до Калінінграда заборонений, але про заборону на рух фізичних осіб та товарів не під санкціями не йдеться, підкреслив речник уряду.

"Тому ми чітко відкидаємо контрзаходи, оголошені Росією", - сказав Гебештрайт.

Нагадаємо, з 18 червня Литва почала застосовувати транзитні обмеження на товари, що потрапили під санкції ЄС, між основною частиною Росії і Калінінградською областю.

ВІДЕО ДНЯ

МЗС РФ викликало очільницю посольства Литви у Москві, назвавши дії Литви "відкрито ворожою" провокацією та порушенням міжнародно-правових зобов'язань.

Своєю чергою МЗС Литви викликало тимчасового повіреного у справах Росії Сєргєя Рябоконя і роз’яснило йому обмеження, під які підпадає транзит товарів до Калінінградської області РФ.

Європейський Союз заявив, що перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит окремих товарів своєю територією до Калінінградської області Росії.

Секретар Радбезу РФ Ніколай Патрушев пообіцяв "серйозну та чутливу відповідь" на транзитні обмеження.

США на тлі цього загострення заявили, що твердо підтримують Литву та своє зобов'язання НАТО щодо захисту держав-членів.

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