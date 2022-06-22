Берлин предостерег РФ из-за угроз Москвы принять меры в отношении Литвы

В споре об ограничении грузовых перевозок в Калининградскую область через Литву немецкое правительство предостерегло Москву от контрмер, нарушающих международное право.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Мы призываем Россию не принимать никаких мер, нарушающих международное право", - заявил спикер правительства Штеффен Гебештрайт в Берлине.

Он отметил, что действия Литвы находятся в рамках санкционных решений ЕС.

Транзит отдельных санкционных товаров через Литву в Калининград запрещен, но о запрете на движение физических лиц и товаров не под санкциями речь не идет, подчеркнул спикер правительства.

"Поэтому мы четко отвергаем контрмеры, объявленные Россией", - сказал Гебештрайт.

Напомним, с 18 июня Литва начала применять транзитные ограничения на попавшие под санкции ЕС товары между основной частью России и Калининградской областью.

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МИД РФ вызвал главу посольства Литвы в Москве, назвав действия Литвы "открыто враждебной" провокацией и нарушением международно-правовых обязательств.

В свою очередь МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя и разъяснил ему ограничения, под которые подпадает транзит товаров в Калининградскую область РФ.

Европейский Союз заявил, что проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии по поводу санкций, согласно которым Литва ограничила транзит отдельных товаров своей территорией в Калининградскую область России.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев пообещал "серьезный и чувствительный ответ" на транзитные ограничения.

США на фоне этого обострения заявили, что твердо поддерживают Литву и обязательства НАТО по защите государств-членов.

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