ЗСУ майже повністю знищили "еліту" армії РФ, яку готували для протидії НАТО – СБУ

Українські захисники знищили "елітні" підрозділи західного воєнного округу РФ, а вціліли лише ті військові, хто відмовився наступати на Україну.

Джерело: перехоплення телефонної розмови російського окупанта, опубліковане СБУ

У телефонній розмові окупант розповідає своїй дружині про втрати РФ. Його підрозділ перебуває на Харківщині.

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Пряма мова окупанта: "Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то еще что-то не работает…То колеса пробиты, то еще что-то… А так, на передок чисто добровольцы едут и все".

Деталі: До західного військового округу РФ входять, у тому числі, Москва і Санкт-Петербург.

Зазначається, що у його складі – "військова еліта", яку готували до протидії силам НАТО, але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а величезні сили піхоти використовуються як "живе м’ясо".