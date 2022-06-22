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ВСУ почти полностью уничтожили "элиту" армии РФ, которую готовили для противодействия НАТО – СБУ

Мазуренко Алена Среда, 22 июня 2022, 17:09

Украинские защитники уничтожили "элитные" подразделения западного военного округа РФ, а уцелели только те военные, которые отказались наступать на Украину.

Источник: перехват телефонного разговора российского оккупанта, опубликованный СБУ

В телефонном разговоре оккупант рассказывает своей жене о потерях РФ. Его подразделение находится в Харьковской области.

Прямая речь оккупанта: "Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то еще что-то не работает…То колеса пробиты, то еще что-то… А так, на передок чисто добровольцы едут и все".

Детали: В западный военный округ РФ входят, в том числе, Москва и Санкт-Петербург.

Отмечается, что в его составе - "военная элита", которую готовили к противодействию силам НАТО, но многие офицеры погибли, водителей не хватает, а огромные силы пехоты используются как "живое мясо".

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Темы: СБУВооруженные силыармияРосcия
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