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Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні

"Європейська правда"Середа, 22 червня 2022, 17:39

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітами ЄС, НАТО і Групи семи пообіцяв Україні подальшу підтримку, в тому числі зброєю.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Welt, він заявив під час виступу у Бундестазі.

"Україна отримує зброю, яка їй особливо необхідна на нинішньому етапі війни", – сказав Шольц.

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За його словами, Німеччина постачає зброю - "сьогодні і в майбутньому".

Україна має повне право захищатися від Росії, сказав Шольц.

"І наш обов’язок як європейських сусідів, як захисників закону і свободи, як друзів і партнерів України – підтримувати їх якнайкраще", - заявив він.

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"Ми будемо продовжувати масово підтримувати Україну - фінансово, економічно, гуманітарно, політично і не в останню чергу постачанням зброї", - сказав канцлер, додавши: "Поки Україна потребує нашої підтримки".

Як повідомлялося, навчання українських військових у Німеччині на реактивних системах залпового вогню MARS-II може розпочатися вже наступного тижня.

Нагадаємо, уряд Німеччини у вівторок опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Тоді ж міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Збройні Сили України отримали від Німеччини самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами.

Теми: ШольцНімеччинаУкраїназброя
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