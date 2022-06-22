Шольц: Германия продолжит поставлять оружие Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитами ЕС, НАТО и Группы семи пообещал Украине дальнейшую поддержку, в том числе оружием.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt, он заявил во время выступления в Бундестаге.

"Украина получает оружие, которое ей особенно необходимо на нынешнем этапе войны", – сказал Шольц.

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По его словам, Германия снабжает оружием - "сегодня и в будущем".

Украина имеет право защищаться от России, сказал Шольц.

"И наша обязанность как европейских соседей, как защитников закона и свободы, как друзей и партнеров Украины – поддерживать их как можно лучше", - заявил он.

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"Мы будем продолжать массово поддерживать Украину - финансово, экономически, гуманитарно, политически и не в последнюю очередь поставками оружия", - сказал канцлер, добавив: "Пока Украина нуждается в нашей поддержке".

Как сообщалось, обучение украинских военных в Германии на реактивных системах залпового огня MARS-II может начаться уже на следующей неделе.

Напомним, правительство Германии во вторник опубликовало перечень оружия, которое готовится к передаче Украине – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Тогда же министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Вооруженные силы Украины получили от Германии самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами.