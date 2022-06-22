Білорусь облаштовує фортифікаційні споруди вздовж кордонів з Україною та ЄС

Збройні сили Білорусі облаштовують фортифікаційні споруди вздовж кордонів із Україною та країнами ЄС.

Джерело: "Білоруські Гаюн"

Деталі: Зазначається, що білоруські військові риють окопи поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою.

Реклама:

На прикордонних територіях Білорусь оновила дислокацію блокпостів.

Також оновлення відбулися і з фортифікаційними спорудами.

Розташування всіх окопів і траншей, які оснащені вогневими точками:

ВІДЕО ДНЯ