Білорусь облаштовує фортифікаційні споруди вздовж кордонів з Україною та ЄС
Середа, 22 червня 2022, 18:18
Збройні сили Білорусі облаштовують фортифікаційні споруди вздовж кордонів із Україною та країнами ЄС.
Джерело: "Білоруські Гаюн"
Деталі: Зазначається, що білоруські військові риють окопи поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою.
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На прикордонних територіях Білорусь оновила дислокацію блокпостів.
Також оновлення відбулися і з фортифікаційними спорудами.
Розташування всіх окопів і траншей, які оснащені вогневими точками:
ВІДЕО ДНЯ
- д. Піддобрянка (Гомельський район, Гомельської обл.);
- д. Підгалля (Єльський район, Гомельської обл.);
- д. Глушковичі (Лельчицький район, Гомельської обл.);
- між ц.р. Жидче та д. Хойно (Пінський район, Брестська обл.);
- між д. Новики та м.п. Сопоцкін (Гродненський район, Гродненської обл.);
- біля д. Одельськ та кордоном із польщею (Гродненський район, Гродненської обл.);
- між д. Лоша та прикордонним переходом Лоша (Островецький район, Гродненської обл.).