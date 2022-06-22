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Білорусь облаштовує фортифікаційні споруди вздовж кордонів з Україною та ЄС

Мазуренко Альона Середа, 22 червня 2022, 18:18

Збройні сили Білорусі облаштовують фортифікаційні споруди вздовж кордонів із Україною та країнами ЄС.

Джерело: "Білоруські Гаюн"

Деталі: Зазначається, що білоруські військові риють окопи поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою.

На прикордонних територіях Білорусь оновила дислокацію блокпостів.

Також оновлення відбулися і з фортифікаційними спорудами.

Розташування всіх окопів і траншей, які оснащені вогневими точками:

  • д. Піддобрянка (Гомельський район, Гомельської обл.);
  • д. Підгалля (Єльський район, Гомельської обл.);
  • д. Глушковичі (Лельчицький район, Гомельської обл.);
  • між ц.р. Жидче та д. Хойно (Пінський район, Брестська обл.);
  • між д. Новики та м.п. Сопоцкін (Гродненський район, Гродненської обл.);
  • біля д. Одельськ та кордоном із польщею (Гродненський район, Гродненської обл.);
  • між д. Лоша та прикордонним переходом Лоша (Островецький район, Гродненської обл.).
 

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Теми: БілоруськордонЄС
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