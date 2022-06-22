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Беларусь обустраивает фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и ЕС

Мазуренко Алена Среда, 22 июня 2022, 18:18

Вооруженные силы Беларуси устраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: Отмечается, что беларусские военные роют окопы вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой.

На приграничных территориях Беларусь обновила дислокации блокпостов.

Также обновления произошли и с фортификационными сооружениями.

Расположение всех окопов и траншей, которые, оснащены огневыми точками:

  • д. Поддобрянка (Гомельский район, Гомельской обл.);
  • д. Подгалье (Ельский район, Гомельской обл.);
  • д. Глушковичи (Лельчицкий район, Гомельской обл.);
  • Между а.г. Жидче и д. Хойно (Пинский район, Брестской обл.);
  • Между д. Новики и г.п. Сопоцкин (Гродненский район, Гродненской обл.);
  • Возле д. Одельск и границей с польшей (Гродненский район, Гродненской обл.);
  • Между д. Лоша и погранпереходом Лоша (Островецкий район, Гродненской обл.).
 

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Темы: БеларусьграницаЕС
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