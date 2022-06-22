Беларусь обустраивает фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и ЕС
Среда, 22 июня 2022, 18:18
Вооруженные силы Беларуси устраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС.
Источник: "Беларускі Гаюн"
Детали: Отмечается, что беларусские военные роют окопы вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой.
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На приграничных территориях Беларусь обновила дислокации блокпостов.
Также обновления произошли и с фортификационными сооружениями.
Расположение всех окопов и траншей, которые, оснащены огневыми точками:
ВИДЕО ДНЯ
- д. Поддобрянка (Гомельский район, Гомельской обл.);
- д. Подгалье (Ельский район, Гомельской обл.);
- д. Глушковичи (Лельчицкий район, Гомельской обл.);
- Между а.г. Жидче и д. Хойно (Пинский район, Брестской обл.);
- Между д. Новики и г.п. Сопоцкин (Гродненский район, Гродненской обл.);
- Возле д. Одельск и границей с польшей (Гродненский район, Гродненской обл.);
- Между д. Лоша и погранпереходом Лоша (Островецкий район, Гродненской обл.).