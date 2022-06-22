Беларусь обустраивает фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и ЕС

Вооруженные силы Беларуси устраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: Отмечается, что беларусские военные роют окопы вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой.

На приграничных территориях Беларусь обновила дислокации блокпостов.

Также обновления произошли и с фортификационными сооружениями.

Расположение всех окопов и траншей, которые, оснащены огневыми точками:

д. Поддобрянка (Гомельский район, Гомельской обл.);

д. Подгалье (Ельский район, Гомельской обл.);

д. Глушковичи (Лельчицкий район, Гомельской обл.);

Между а.г. Жидче и д. Хойно (Пинский район, Брестской обл.);

Между д. Новики и г.п. Сопоцкин (Гродненский район, Гродненской обл.);

Возле д. Одельск и границей с польшей (Гродненский район, Гродненской обл.);

Между д. Лоша и погранпереходом Лоша (Островецкий район, Гродненской обл.).