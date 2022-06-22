Беларусь обустраивает фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и ЕС

Вооруженные силы Беларуси устраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: Отмечается, что беларусские военные роют окопы вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой.

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На приграничных территориях Беларусь обновила дислокации блокпостов.

Также обновления произошли и с фортификационными сооружениями.

Расположение всех окопов и траншей, которые, оснащены огневыми точками:

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