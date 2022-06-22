Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Арахамія назвав фейком заяви, що він нібито блокував шлях Грузії до ЄС

"Європейська правда"Середа, 22 червня 2022, 18:43

Народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив у брехні прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, який заявив, що той начебто заблокував надання Тбілісі статусу кандидата на членство в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар Арахамія опублікував у Telegram.

"Зовсім недавно на засіданні ПАРЄ він (Гарібашвілі) заявив, що Арахамія начебто недавно їздив до Європи і США та відмовляв брати Грузію в кандидати на членство в Євросоюзі. По-перше, в Європі Арахамія не був. По-друге, в США Арахамія конкретно займався тим, що обґрунтовував концепцію про те, що пан Іванішвілі є олігархом російського плану, який має маріонетковий уряд і по суті підставляє звичайний грузинський народ, який хоче в Європу", – зазначив депутат.

Він додав, що українська влада буде "максимально допомагати Грузії ставати членом Європейського Союзу".

"І не звертайте, будь ласка, уваги на відверті вкиди і фейки грузинського уряду, зокрема прем’єр-міністра, який розповсюджує недостовірну інформацію просто на замовлення одного олігарха", – зазначив Арахамія.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в середу звинуватив опозиційну депутатку Саломе Самадашвілі та українського парламентаря Давида Арахамію в тому, що вони завадили Тбілісі отримати статус кандидата на членство в ЄС.

17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС УкраїниМолдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата. Щодо Грузії вирішили, що стан демократії в країні не відповідає Копенгагенським критеріям і держава має втілити зміни для здобуття цього статусу.

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що ЄС пропонує кандидатський статус для України і Молдови як підтримку у складній ситуації, в якій вони опинилися, та що він "не заздрить" їм.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Держава-не-кандидат: як Грузія переживає відмову ЄС та що буде далі.

Дивіться також нове відео ЄвроПравди: Чому Грузія дружить з Москвою? Що змінила війна? Відповіді на питання не тільки про Саакашвілі.

Теми: АрахаміяГрузіяЄСєвроінтеграція
Головне сьогодні

картиНайближчими днями окупанти можуть захопити Лисичанськ – військові експерти

ЗСУ вразили на Зміїному ще один ЗРК "Панцир" ворога – ОК "Південь"

відеоЗеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета

Автомобіль нардепа Ковальова було підірвано – Буданов

Жодної загрози вторгнення армії Білорусі немає – розвідка

фотоОприлюднені супутникові знімки руйнувань на Зміїному після обстрілу ЗСУ

Усі новини...
Арахамія
Данілов дорікнув Арахамії й Подоляку за "жонглювання" цифрами втрат ЗСУ
Перемовини з Росією можуть відновитися у кінці серпня після контрнаступів ЗСУ – Арахамія
До тисячі захисників: Арахамія назвав щоденні втрати ЗСУ вбитими та пораненими
Останні новини
03:28
картиНайближчими днями окупанти можуть захопити Лисичанськ – військові експерти
02:50
ЗСУ вразили на Зміїному ще один ЗРК "Панцир" ворога – ОК "Південь"
02:30
Південь: ЗСУ знищили 20 окупантів і 2 ворожих склади боєприпасів
01:56
Зеленський вперше з початку війни поговорив з президенткою Молдови
01:13
Генсек НАТО хоче швидкого приєднання Швеція та Фінляндії, але не може цього гарантувати
00:22
відеоЗеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
23:44
Буданов натякнув, що частина захисників із "Азовсталі" скоро може повернутися додому
23:27
ФОТО, відеоПоліція затримала чоловіка, який скинув зі свого балкону гранату й поранив дитину
23:10
Харківщина: в Золочеві з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих від обстрілів
23:02
За добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини
Усі новини...