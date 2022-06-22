Арахамія назвав фейком заяви, що він нібито блокував шлях Грузії до ЄС

Народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив у брехні прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, який заявив, що той начебто заблокував надання Тбілісі статусу кандидата на членство в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар Арахамія опублікував у Telegram.

"Зовсім недавно на засіданні ПАРЄ він (Гарібашвілі) заявив, що Арахамія начебто недавно їздив до Європи і США та відмовляв брати Грузію в кандидати на членство в Євросоюзі. По-перше, в Європі Арахамія не був. По-друге, в США Арахамія конкретно займався тим, що обґрунтовував концепцію про те, що пан Іванішвілі є олігархом російського плану, який має маріонетковий уряд і по суті підставляє звичайний грузинський народ, який хоче в Європу", – зазначив депутат.

Він додав, що українська влада буде "максимально допомагати Грузії ставати членом Європейського Союзу".

"І не звертайте, будь ласка, уваги на відверті вкиди і фейки грузинського уряду, зокрема прем’єр-міністра, який розповсюджує недостовірну інформацію просто на замовлення одного олігарха", – зазначив Арахамія.

звинуватив опозиційну депутатку Саломе Самадашвілі та українського парламентаря Давида Арахамію в тому, що вони завадили Тбілісі отримати статус кандидата на членство в ЄС. Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в середуопозиційну депутатку Саломе Самадашвілі та українського парламентаря Давида Арахамію в тому, що вони завадили Тбілісі отримати статус кандидата на членство в ЄС.

17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата. Щодо Грузії вирішили, що стан демократії в країні не відповідає Копенгагенським критеріям і держава має втілити зміни для здобуття цього статусу.

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що ЄС пропонує кандидатський статус для України і Молдови як підтримку у складній ситуації, в якій вони опинилися, та що він "не заздрить" їм.

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