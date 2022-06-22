Арахамия назвал фейком заявления, что он якобы блокировал путь Грузии в ЕС

Народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил во лжи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который заявил, что тот якобы заблокировал предоставление Тбилиси статуса кандидата на членство в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий Арахамия опубликовал в Telegram.

"Совсем недавно на заседании ПАСЕ он (Гарибашвили) заявил, что Арахамия вроде бы недавно ездил в Европу и США и отказывал брать Грузию в кандидаты на членство в Евросоюзе. Во-первых, в Европе Арахамия не был. Во-вторых, в США Арахамия конкретно занимался тем, что обосновывал концепцию о том, что Иванишвили является олигархом российского плана, который имеет марионеточное правительство и по сути подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу", – отметил депутат.

Он добавил, что украинские власти будут "максимально помогать Грузии становиться членом Европейского Союза".

"И не обращайте, пожалуйста, внимания на откровенные вбросы и фейки грузинского правительства, в частности премьер-министра, распространяющего недостоверную информацию просто по заказу одного олигарха", - отметил Арахамия.

17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

По Грузии решили, что состояние демократии в стране не отвечает Копенгагенским критериям и государство должно воплотить изменения для получения этого статуса.

Финальное решение о предоставлении или непредоставлении стран статуса кандидата будет приниматься на саммите ЕС 23-24 июня.

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Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ЕС предлагает кандидатский статус для Украины и Молдовы как поддержку в сложной ситуации, в которой они оказались, и что он "не завидует" им.

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