Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол України вибачиться перед канцлером Німеччини за "ображену ковбасу"

"Європейська правда"Середа, 22 червня 2022, 20:18

Посол України в Німеччині Андрій Мельник хоче перепросити у канцлера Олафа Шольца за свою заяву про "ліверну ковбасу".

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Ця заява, про яку я після певного часу, звичайно, жалкую. Я особисто перепрошу перед ним", — сказав Мельник.

Реклама:

Посол додав, що його заява була "дипломатично недоречною" і "образила багатьох людей не лише у Німеччині".

На початку травня Мельник розкритикував відмову Шольца від візиту до Києва. "Вдавати ображену ліверну ковбасу звучить не дуже по-державницьки", - сказав посол.

Вже за місяць Шольц приїхав до Києва разом з лідерами Франції, Італії та Румунії. Він офіційно заявив про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС, а також пообіцяв подальшу військову допомогу боротьбі з російським вторгненням.

ВІДЕО ДНЯ

Україна також почала нарешті отримувати від Німеччини важке озброєння, таке як самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Читайте також -  "Операція Шольц". З якими умовами Україні відкрили двері в ЄС та хто змінив думку Німеччини.

Теми: НімеччинаУкраїнадипломатичні відносинискандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Німеччина
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D
У Німеччині погодили реформу розвідки у відповідь на діяльність шпигунів РФ
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: