Посол України вибачиться перед канцлером Німеччини за "ображену ковбасу"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник хоче перепросити у канцлера Олафа Шольца за свою заяву про "ліверну ковбасу".

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Ця заява, про яку я після певного часу, звичайно, жалкую. Я особисто перепрошу перед ним", — сказав Мельник.

Посол додав, що його заява була "дипломатично недоречною" і "образила багатьох людей не лише у Німеччині".

На початку травня Мельник розкритикував відмову Шольца від візиту до Києва. "Вдавати ображену ліверну ковбасу звучить не дуже по-державницьки", - сказав посол.

Вже за місяць Шольц приїхав до Києва разом з лідерами Франції, Італії та Румунії. Він офіційно заявив про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС, а також пообіцяв подальшу військову допомогу боротьбі з російським вторгненням.

Україна також почала нарешті отримувати від Німеччини важке озброєння, таке як самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

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Уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

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