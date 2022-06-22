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Посол Украины принесет извинения канцлеру Германии за "обиженную колбасу"

"Европейская правда"Среда, 22 июня 2022, 20:18

Посол Украины в Германии Андрей Мельник хочет извиниться перед канцлером Олафом Шольцем за свое заявление о "ливерной колбасе".

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

"Это заявление, о котором я по прошествии, конечно, сожалею. Я лично извинюсь перед ним", — сказал Мельник.

Посол добавил, что его заявление было "дипломатически неуместным" и "оскорбило многих людей не только в Германии".

В начале мая Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев. "Притворяться обиженной ливерной колбасой звучит не очень по-государственному", - сказал посол.

Уже через месяц Шольц приехал в Киев вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии. Он официально заявил о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также пообещал дальнейшую военную помощь в борьбе с российским вторжением.

Украина также начала наконец-то получать от Германии тяжелое вооружение, такое как самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

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Кроме того, правительство Германии опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

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Темы: ГерманияУкраинадипломатические отношенияскандал
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