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ЗСУ контролюють близько 45% Донецької області, де ведуться бої – глава ОВА

Мазуренко Альона Середа, 22 червня 2022, 21:21

Голова обласної військової адміністрації Донеччини Павло Кириленко заявив, що Збройні сили України котролюють близько 45% територій області, де наразі точаться бойові дії. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Відповідно 55%, з повною руйнацією – під контролем незаконних збройних формувань, під контролем окупанта перебуває (я маю на увазі, в тому числі, напівзруйнований Маріуполь та Волноваху)".

Деталі: За словами Кириленка, ситуація уздовж усієї лінії фронту наразі дуже складна: "По лінії фронту всі види озброєння, які є у ворога, він застосовує. Основні тези людей, які залишаються, що "Нам нікуди їхати", "Нам не вистачить коштів проживати десь".

Глава ОВА додав, що люди, котрі залишаються в області, як правило, перебувають в укриттях, але це теж вкрай небезпечно, тому що росіяни застосовують важку артилерію, авіацію.

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Теми: Донецька областьокупаціявійнаРосія
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