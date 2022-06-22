ВСУ контролируют около 45% Донецкой области, где ведутся бои – глава ОВА

Глава областной военной администрации Донетчины Павел Кириленко заявил, что Вооруженные силы Украины котролируют около 45% территорий области, где сейчас ведутся боевые действия.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Соответственно 55%, с полным разрушением – под контролем незаконных вооруженных формирований, под контролем оккупанта находится (я имею в виду, в том числе, полуразрушенный Мариуполь и Волноваху)".

Детали: По словам Кириленко, ситуация вдоль всей линии фронта сейчас очень сложная: "По линии фронта все виды вооружения, которые есть у врага, он применяет. Основные тезисы людей, которые остаются, что "Нам некуда ехать", "Нам не хватит средств проживать где-нибудь".

Глава ОВА добавил, что остающиеся в области люди, как правило, находятся в укрытиях, но это тоже крайне опасно, потому что россияне применяют тяжелую артиллерию, авиацию.