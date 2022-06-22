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Президентка Єврокомісії перед самітом закликала лідерів ЄС надати Україні статус кандидата

"Європейська правда"Середа, 22 червня 2022, 21:24

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом ЄС закликала лідерів до історичної відповідальності у зв’язку з очікуваним рішенням щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.

Про це вона сказала під час виступу у Європарламенті, передає "Європейська правда".

"Історія на марші. І я говорю не лише про загарбницьку війну Путіна. Я говорю про вітер змін, який знову віє над нашим континентом. Своїми заявками Україна, Молдова та Грузія говорять нам, що хочуть змін. Вони хочуть більше демократії, більше свобод і сильніших реформ. Вони кажуть нам, що хочуть Європи. Ми несемо відповідальність перед ними, але ми також несемо відповідальність перед собою, щоб зробити правильний вибір" - заявила фон дер Ляєн.

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За її словами, те, наскільки далеко зайдуть Україна, Молдова та Грузія і як швидко вони просунуться, залежатиме насамперед від їхніх дій та прогресу.

"Але як ми реагуватимемо на їхню пристрасть та їхній прогрес – це наш вибір, і тільки наш. Цей парламент уже сказав голосно і чітко. Тепер Європейська Рада має прийняти рішення та виконати історичну відповідальність" - заявила президентка Єврокомісії.

"Наступний розділ (історії ЄС – ред.) сьогодні пише хоробрий народ України, і всі ми, які повинні супроводжувати його на європейському шляху. Знову ж таки, це момент для Європи. І ми повинні його упіймати" - наголосила вона.

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Як повідомлялося, згідно з проєктом рішення лідери ЄС на саміті в у Брюсселі 23-24 червня схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз. 

17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС УкраїниМолдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата. 

Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

Детальніше про це - у відеопоясненні ЄвроПравди, а також у статті Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус.

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграціяЄврокомісія
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