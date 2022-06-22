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Президент Еврокомиссии перед саммитом призвала лидеров ЕС дать Украине статус кандидата

"Европейская правда"Среда, 22 июня 2022, 21:24

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен перед саммитом ЕС призвала лидеров к исторической ответственности в связи с ожидаемым решением о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление.

Об этом она сказала во время выступления в Европарламенте, передает "Европейская правда".

"История на марше. И я говорю не только о захватнической войне Путина. Я говорю о ветре перемен, который снова веет над нашим континентом. Своими заявками Украина, Молдова и Грузия говорят нам, что хотят перемен. Они хотят больше демократии, больше свобод и реформ. Они говорят нам, что хотят Европу. Мы несем ответственность перед ними, но мы также несем ответственность перед собой, чтобы сделать правильный выбор", - заявила фон дер Ляен.

По ее словам, то, насколько далеко зайдут Украина, Молдова и Грузия и как быстро они продвинутся, будет зависеть, прежде всего, от их действий и прогресса.

"Но как мы будем реагировать на их страсть и прогресс – это наш выбор, и только наш. Этот парламент уже сказал громко и отчетливо. Теперь Европейский Совет должен принять решение и выполнить историческую ответственность", - заявила президент Еврокомиссии.

"Следующую главу (истории ЕС – ред.) сегодня пишет храбрый народ Украины, и все мы, которые должны сопровождать его на европейском пути. Опять же это момент для Европы. И мы должны его поймать", - подчеркнула она.

Как сообщалось, согласно проекту решения лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

ВИДЕО ДНЯ

17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС УкраиныМолдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

В то же время для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.

Более подробно об этом - в видеообъяснении ЕвроПравды, а также в статье Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус.

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграцияЕврокомиссия
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