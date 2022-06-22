Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раді пропонують не мобілізувати українців, які втратили рідних на війні

Мазуренко Альона Середа, 22 червня 2022, 22:14

У Верховну Раду подали законопроєкт, яким пропонується розширити перелік людей, які не підлягають призову під час мобілізації на українців, чиї рідні загинули на війні з Росією. 

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Зокрема, 22 червня до ВР внесли законопроєкт № 7481 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації".

У проєкті закону пропонують визнати, що військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі "загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Йдеться про таких рідних: чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

У пояснювальній записці зазначається, що проєкт закону розроблено через необхідність "передбачити положення закону, які б дозволяли отримати відстрочку особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти не тільки під час проведення антитерористичної операції, а також під час операції Об’єднаних сил та під час дії воєнного стану".

 
текст проєкту закону
скриншот

Наразі ініціативу направили на розгляд комітету парламенту. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Верховна Радапризоварміямобілізація
Головне сьогодні

В Міноборони відреагували на "звільнені вулиці Херсона": Шкодять ЗСУ

Історичний саміт: ЄС розгляне надання Україні статусу кандидата на членство

На два напрямки ворог перемістив танкові підрозділи і БТГ, веде наступи – зведення

картиНайближчими днями окупанти можуть захопити Лисичанськ – військові експерти

ЗСУ вразили на Зміїному ще один ЗРК "Панцир" ворога – ОК "Південь"

Автомобіль нардепа Ковальова було підірвано – Буданов

Усі новини...
Верховна Рада
Рада наблизила "митний безвіз" з Євросоюзом
Пільгове розмитнення авто припиниться з 1 липня: Рада ухвалила закон
В Раду внесли кандидатуру на заміну Денісової
Останні новини
10:32
Пожежу на нафтобазі на Дніпропетровщині загасили: знадобилося 108 годин
10:25
Командувач фінської армії: якби Росія напала - ми готові захищатися
10:18
Фінський виробник фарби та лаків Tikkurila згортає бізнес у Росії
10:04
В Міноборони відреагували на "звільнені вулиці Херсона": Шкодять ЗСУ
10:02
Дипрадник Зеленського розповів, як вдалось переконати країни-скептики ЄС щодо статусу кандидата
09:49
США відправлять в Україну робота-собаку від Boston Dynamics для розмінування територій – ЗМІ
09:44
По всій Україні оголошували повітряну тривогу: тривала не менше півгодини
09:35
Регіони: на Сумщині було під сотню артилерійських "прильотів", поліцейські підірвалися на міні
09:18
По всій Україні оголошено повітряну тривогу
09:18
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: МОЗ пояснює, як надати домедичну допомогу
Усі новини...