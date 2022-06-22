У Раді пропонують не мобілізувати українців, які втратили рідних на війні

У Верховну Раду подали законопроєкт, яким пропонується розширити перелік людей, які не підлягають призову під час мобілізації на українців, чиї рідні загинули на війні з Росією.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Зокрема, 22 червня до ВР внесли законопроєкт № 7481 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації".

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У проєкті закону пропонують визнати, що військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі "загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Йдеться про таких рідних: чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

У пояснювальній записці зазначається, що проєкт закону розроблено через необхідність "передбачити положення закону, які б дозволяли отримати відстрочку особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти не тільки під час проведення антитерористичної операції, а також під час операції Об’єднаних сил та під час дії воєнного стану".

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текст проєкту закону скриншот

Наразі ініціативу направили на розгляд комітету парламенту.