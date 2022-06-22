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В Раде предлагают не мобилизовать украинцев, потерявших родных на войне

Мазуренко Алена Среда, 22 июня 2022, 22:14

В Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагается расширить перечень людей не подлежащих призыву во время мобилизации на украинцев, чьи родные погибли на войне с Россией.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: В частности, 22 июня в ВР внесли законопроект № 7481 "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по расширению перечня лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации".

В проекте закона предлагают признать, что военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники "погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Речь идет о таких родных: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан из-за необходимости "предусмотреть положения закона, которые позволяли бы получить отсрочку лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести не только во время проведения антитеррористической операции, а также во время операции Объединенных сил и во время операции действия военного положения".

 
текст проекта закона
СКРИНШОТ

Инициативу направили на рассмотрение комитета парламента.

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Темы: Верховная Радапризывармиямобилизация
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