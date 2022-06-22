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Наступ РФ сповільниться через брак ресурсів, українці спроможні на контрнаступ - прем'єр Британії

"Європейська правда"Середа, 22 червня 2022, 22:35

Військова розвідка Великої Британії вважає, що найближчими кількома місяцями наступ Росії в Україні сповільниться, оскільки її армія виснажує свої ресурси.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон в інтерв'ю групі європейських газет, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джонсон сказав, що сили президента Владіміра Путіна просуваються на Донбасі, сіючи руйнування, але ціною великих втрат солдатів та зброї.

"Проте наша служба військової розвідки вважає, що в найближчі кілька місяців Росія може дійти точки, в якій більше не буде жодного руху вперед, тому що вона вичерпає свої ресурси", — сказав Джонсон.

"Тоді ми повинні допомогти українцям переламати динаміку. Я аргументуватиму це на саміті "Великої сімки" (у вихідні в Німеччині). Оскільки українці спроможні розпочати контрнаступ, його потрібно підтримати. Технікою, яку вони вимагають від нас", - додай він

На запитання, як виглядатиме перемога України чи поразка Путіна, Джонсон відповів: "Щоб ми хоча б відновили статус-кво, який був до 24 лютого, і щоб російські війська були відкинуті з районів, у які вони вторглися".

Раніше британська розвідка повідомила, що Росія, швидше за все, готується спробувати перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.

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Теми: Борис ДжонсонРосіявійнаУкраїна
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