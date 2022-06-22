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Наступление РФ замедлится из-за нехватки ресурсов, украинцы способны на контрнаступление - Джонсон

"Европейская правда"Среда, 22 июня 2022, 22:35

Военная разведка Великобритании считает, что в ближайшие несколько месяцев наступление России на Украине замедлится, поскольку ее армия истощает свои ресурсы.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью группе европейских газет, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон сказал, что силы президента Владимира Путина продвигаются на Донбасса, сея разрушения, но ценой больших потерь солдат и оружия.

"Однако наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к точке, в которой больше не будет никакого движения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы", — сказал Джонсон.

"Тогда мы должны помочь украинцам переломить динамику. Я буду аргументировать это на саммите "Большой семерки" (в выходные в Германии). Поскольку украинцы в состоянии начать контрнаступление, его нужно поддержать. Техникой, которую они требуют от нас", - добавил он.

На вопрос, как будет выглядеть победа Украины или поражение Путина, Джонсон ответил: "Чтобы мы хотя бы восстановили статус-кво, который был до 24 февраля, и что российские войска были отброшены из районов, в которые они вторглись".

Ранее британская разведка сообщила, что Россия, скорее всего, готовится попытаться перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений.

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Темы: Борис ДжонсонРосcиявойнаУкраина
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