За добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині у середу загинули 4 мирних мешканця, 5 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 22 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Пречистівці, 1 у Красногорівці та 1 у Залізному. Ще 5 людей дістали поранення".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.