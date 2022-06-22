Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини

Мазуренко Альона Середа, 22 червня 2022, 23:02

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині у середу загинули 4 мирних мешканця, 5 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 22 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Пречистівці, 1 у Красногорівці та 1 у Залізному. Ще 5 людей дістали поранення".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвбивствовійнаокупація
Головне сьогодні

В Міноборони відреагували на "звільнені вулиці Херсона": Шкодять ЗСУ

Історичний саміт: ЄС розгляне надання Україні статусу кандидата на членство

На два напрямки ворог перемістив танкові підрозділи і БТГ, веде наступи – зведення

картиНайближчими днями окупанти можуть захопити Лисичанськ – військові експерти

ЗСУ вразили на Зміїному ще один ЗРК "Панцир" ворога – ОК "Південь"

Автомобіль нардепа Ковальова було підірвано – Буданов

Усі новини...
Донецька область
ЗСУ контролюють близько 45% Донецької області, де ведуться бої – глава ОВА
Донеччина: за день росіяни вбили 1 й поранили 19 цивільних
Росіяни зруйнували вже третю школу в Авдіївці – голова ОВА
Останні новини
10:32
Пожежу на нафтобазі на Дніпропетровщині загасили: знадобилося 108 годин
10:25
Командувач фінської армії: якби Росія напала - ми готові захищатися
10:18
Фінський виробник фарби та лаків Tikkurila згортає бізнес у Росії
10:04
В Міноборони відреагували на "звільнені вулиці Херсона": Шкодять ЗСУ
10:02
Дипрадник Зеленського розповів, як вдалось переконати країни-скептики ЄС щодо статусу кандидата
09:49
США відправлять в Україну робота-собаку від Boston Dynamics для розмінування територій – ЗМІ
09:44
По всій Україні оголошували повітряну тривогу: тривала не менше півгодини
09:35
Регіони: на Сумщині було під сотню артилерійських "прильотів", поліцейські підірвалися на міні
09:18
По всій Україні оголошено повітряну тривогу
09:18
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: МОЗ пояснює, як надати домедичну допомогу
Усі новини...