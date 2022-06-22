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За добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини

Альона Мазуренко Середа, 22 червня 2022, 23:02
За добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині у середу загинули 4 мирних мешканця, 5 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 22 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Пречистівці, 1 у Красногорівці та 1 у Залізному. Ще 5 людей дістали поранення".

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Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвбивствовійнаокупація
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