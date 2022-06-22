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За сутки россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области

Мазуренко Алена Среда, 22 июня 2022, 23:02

В результате российских обстрелов в Донецкой области в среду погибли 4 мирных жителя, 5 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 22 июня россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Пречистовке, 1 в Красногоровке и 1 в Железном. Еще 5 человек получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьубийствовойнаоккупация
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