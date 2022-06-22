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Поліція затримала чоловіка, який скинув зі свого балкону гранату й поранив дитину

Денис КарловськийСереда, 22 червня 2022, 23:27
Поліція затримала чоловіка, який скинув зі свого балкону гранату й поранив дитину
місце вибуху. ФОТО: ГУНП У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який з балкону свого помешкання скинув бойову гранату в дитину.

Джерело: управління Національної поліції в Дніпропетровській області

Дослівно: "22 червня близько 19.30 до поліції надійшло повідомленням про вибух біля одного з будинків по вулиці Запорізьке Шосе в Шевченківському районі. Внаслідок вибуху 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано до лікарні.

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В ході поліцейської спецоперації чоловіка причетного до вибуху гранати затримано у власній квартирі".

Деталі: Слідчі встановили, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння скинув з балкону свої квартири на сьомому поверсі бойову гранату. 

У ході обшуку в помешканні 54-річного чоловіка поліцейські виявили ще дві бойові гранати й набої. Поліцейські розслідують провадження за статтями про замах на вбивство й незаконне поводження зі зброєю.

ВІДЕО ДНЯ

На місці працюють вибухотехніки, керівництво управління поліції в області, спецпідрозділ КОРД і криміналістична лабораторія.

На відео, яке виклали місцеві ЗМІ, видно, що гранату кинули в натовп дітей у дворі багатоповерхових будинків.

Чоловік, затриманий за замах на вбивство
Чоловік, затриманий за замах на вбивство
ФОТО: ГУНП У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Виявлена граната в помешканні підозрюваного
Виявлена граната в помешканні підозрюваного
ФОТО: ГУНП У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Теми: Дніпровибухдітиполіція
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