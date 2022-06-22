Полиция задержала мужчину, который сбросил со своего балкона гранату и ранил ребенка

В Днепре полицейские задержали мужчину, который с балкона своего дома сбросил боевую гранату в ребенка.

Источник: управление Национальной полиции в Днепропетровской области

Дословно: "22 июня около 19.30 в полицию поступило сообщение о взрыве возле одного из домов по улице Запорожское Шоссе в Шевченковском районе. В результате взрыва 11-летний мальчик получил телесные повреждения. Ребенок госпитализирован в больницу.

Реклама:

В ходе полицейской спецоперации мужчина причастный к взрыву гранаты задержан в собственной квартире".

Детали: Следователи установили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбросил с балкона свои квартиры на седьмом этаже боевую гранату.

В ходе обыска в доме 54-летнего мужчины полицейские обнаружили еще две боевые гранаты и патроны. Полицейские расследуют производство по статьям о покушении на убийство и незаконное обращение с оружием.

ВИДЕО ДНЯ

На месте работают взрывотехники, руководство управления полиции в области, спецподразделение КОРД и криминалистическая лаборатория.

На видео, распространяемом местными СМИ, видно, что гранату бросили в толпу детей во дворе многоэтажных домов.

Мужчина, задержанный за совершение взрыва гранаты ФОТО: ГУНП в ДнеПРОПЕТРОВСкой ОБЛАСТи