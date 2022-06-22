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Полиция задержала мужчину, который сбросил со своего балкона гранату и ранил ребенка

Денис КарловскийСреда, 22 июня 2022, 23:27
Полиция задержала мужчину, который сбросил со своего балкона гранату и ранил ребенка
место взрыва. фото: гунп в днепропетровской области

В Днепре полицейские задержали мужчину, который с балкона своего дома сбросил боевую гранату в ребенка.

Источник: управление Национальной полиции в Днепропетровской области

Дословно: "22 июня около 19.30 в полицию поступило сообщение о взрыве возле одного из домов по улице Запорожское Шоссе в Шевченковском районе. В результате взрыва 11-летний мальчик получил телесные повреждения. Ребенок госпитализирован в больницу.

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В ходе полицейской спецоперации мужчина причастный к взрыву гранаты задержан в собственной квартире".

Детали: Следователи установили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбросил с балкона свои квартиры на седьмом этаже боевую гранату.

В ходе обыска в доме 54-летнего мужчины полицейские обнаружили еще две боевые гранаты и патроны. Полицейские расследуют производство по статьям о покушении на убийство и незаконное обращение с оружием.

ВИДЕО ДНЯ

На месте работают взрывотехники, руководство управления полиции в области, спецподразделение КОРД и криминалистическая лаборатория.

На видео, распространяемом местными СМИ, видно, что гранату бросили в толпу детей во дворе многоэтажных домов.

Чоловік, затриманий за замах на вбивство
Мужчина, задержанный за совершение взрыва гранаты
ФОТО: ГУНП в ДнеПРОПЕТРОВСкой ОБЛАСТи
Виявлена граната в помешканні підозрюваного
Граната, обнаруженная в квартире виновника взрыва
ФОТО: ГУНП в ДнеПРОПЕТРОВСкой ОБЛАСТе

Темы: Днепрвзрывдетиполиция
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