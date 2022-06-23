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Генсек НАТО хоче швидкого приєднання Швеції та Фінляндії, але не може цього гарантувати

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 01:13
Генсек НАТО хоче швидкого приєднання Швеції та Фінляндії, але не може цього гарантувати
фото: twitter ЄП

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг націлений на те, щоб Фінляндія та Швеція вступили у військовий союз "найближчим часом", але попередив, що він "не може гарантувати" швидкий термін.

Про це він заявив на заході, організованому Politico, пише "Європейська правда".

Генсек НАТО зазначив, що хоча переговори з Туреччиною, яка блокує вступ двох країн, все ще продовжуються, рішення ще не знайдено, менш ніж за тиждень до початку саміту в Мадриді.

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"Моя мета, як і раніше, полягає в тому, щоб переконатися, що вони зможуть приєднатися найближчим часом. Я не можу гарантувати, але я говорю, що це все ще моя мета", — сказав Столтенберг.

Рішення про прийняття нової країни до НАТО потребує схвалення всіх 30 союзників. А Туреччина виступила із запереченнями проти заявок Швеції та Фінляндії, звинувативши обидві країни у підтримці курдських груп, яких вона вважає терористами.

"Це не вперше, коли ми бачимо, що один або кілька союзників не згодні з іншими", - сказав Столтенберг, висловивши оптимізм щодо того, що протидія Анкари не завадить Гельсінкі і Стокгольму зрештою приєднатися.

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За інформацією ЗМІ, Анкара раніше відхилила пропозицію НАТО щодо участі в тристоронніх перемовинах зі Швецією і Фінляндією для обговорення їхнього вступу.

Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ, але Туреччина загрожує накласти вето.

Водночас Фінляндія відмовилася виконувати умову Анкари для вступу в НАТО - видавати Туреччині людей, яких турецький уряд звинувачує у зв'язках із терористами.

Теми: НАТОШвеціяФінляндія
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