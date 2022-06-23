Генсек НАТО хочет скорейшего присоединения Швеции и Финляндии, но не может этого гарантировать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг нацелен на то, чтобы Финляндия и Швеция вступили в военный союз "в ближайшее время", но предупредил, что он "не может гарантировать" быстрые сроки.

Об этом он заявил на мероприятии, организованном Politico, пишет "Европейская правда".

Генсек НАТО указал, что, хотя переговоры с Турцией, которая блокирует вступление двух стран, все еще продолжаются, решение еще не найдено, менее чем за неделю до начала саммита в Мадриде.

"Моя цель по-прежнему состоит в том, чтобы убедиться, что они смогут присоединиться в ближайшее время. Я не могу гарантировать, но я говорю, что это все еще моя цель", — сказал Столтенберг.

Решение о принятии новой страны в НАТО требует одобрения всех 30 союзников. А Турция выступила с возражениями против заявок Швеции и Финляндии, обвинив обе страны в поддержке курдских групп, которых она считает террористами.

"Это не первый раз, когда мы видим, что один или несколько союзников не согласны с остальными", — сказал Столтенберг, выразив оптимизм в отношении того, что противодействие Анкары не помешает Хельсинки и Стокгольму в конечном итоге присоединиться.

По информации СМИ, Анкара ранее отклонила предложение НАТО по участию в трехсторонних переговорах со Швецией и Финляндией для обсуждения их вступления.

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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на вступление страны в НАТО, но Турция угрожает наложить вето.

В то же время Финляндия отказалась выполнять условие Анкары для вступления в НАТО - выдавать Турции людей, которых турецкое правительство обвиняет в связях с террористами.