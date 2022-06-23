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Зеленський вперше з початку війни поговорив з президенткою Молдови

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 01:56
Зеленський вперше з початку війни поговорив з президенткою Молдови
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вперше після початку російського вторгнення провів телефонні переговори з президенткою Молдови Маєю Санду.

Про це він повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"З президентом Молдови Маєю Санду обговорили завтрашнє засідання Європейської ради. Очікуємо на рішення Євросоюзу щодо надання кандидатського статусу нашим державам. Домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією "Європейської правди", готується візит президентки Молдови до Києва.

Як відомо, позиція Кишинева після російського вторгнення викликала обурення Києва, оскільки Молдова відразу оголосила, що не запроваджуватиме проти Росії економічні санкції. 

Втім, зрештою, Молдова запровадила усі основні заборони, просто зробила це неофіційно, уникнувши свого включення до російського переліку "недружніх держав.

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Іншим спірним питання у відносинах двох країн було постачання зброї. 

За даними ЄП, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати радянські винищувачі МіГ-29, але отримало відмову, з поясненням, що Кишинів не хоче дратувати Росію. 

Санду згодом заявила, що Молдова не має сучасної зброї, аби надавати Україні військову допомогу, а також не може це робити згідно зі своєю конституцією. 

На початку червня стало відомо, що український літак Ан-26 прибув з Ужгорода до Молдови, та нібито забрав запчастини для винищувачів МіГ-29. У Молдові заявили, що літак виконав технічний рейс і не взяв на борт ніякої військової техніки.

Детальніше про це - у статті Санкції по-молдовськи: чим допомагає та що не хоче робити Кишинів у часи агресії РФ.

Дивіться також відеопояснення на Youtube-каналі "Європейської правди" - Молдова з нами чи з РФ у війні? Тверезі пояснення, інсайди та важливі деталі

Теми: МолдоваЗеленський
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