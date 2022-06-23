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Зеленский впервые с начала войны поговорил с президентом Молдовы

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 01:56
Зеленский впервые с начала войны поговорил с президентом Молдовы
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский впервые после начала российского вторжения провел телефонные переговоры с президентом Молдовы Маей Санду.

Об этом он сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"С президентом Молдовы Маей Санду обсудили завтрашнее заседание Европейского совета. Ожидаем решения Евросоюза о предоставлении кандидатского статуса нашим государствам. Договорились о взаимной помощи по пути в ЕС", - говорится в сообщении.

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По информации "Европейской правды", готовится визит президента Молдовы в Киев.

Как известно, позиция Кишинева после российского вторжения вызвала возмущение Киева, поскольку Молдова сразу объявила, что не будет вводить против России экономические санкции.

Впрочем, Молдова ввела все основные запреты, просто сделала это неофициально, избежав своего включения в российский перечень "недружественных государств".

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Другим спорным вопросом в отношениях двух стран было поставки оружия.

По данным ЕП, в первые дни российского вторжения руководство Украины обращалось к правительству Молдовы с просьбой продать советские истребители МиГ-29, но получило отказ с объяснением, что Кишинев не хочет раздражать Россию.

Санду впоследствии заявила, что у Молдовы нет современного оружия, чтобы оказывать Украине военную помощь, а также не может это делать согласно своей конституции.

В начале июня стало известно, что украинский самолет Ан-26 прибыл из Ужгорода в Молдову и якобы забрал запчасти для истребителей МиГ-29. В Молдове заявили, что самолет совершил технический рейс и не взял на борт никакой военной техники.

Детальнее об этом - в статье Санкции по-молдовски: чем помогает и что не хочет делать Кишинев во времена агрессии РФ

Смотрите также видеообъяснение на Youtube-канале "Европейской правды" – Молдова с нами или с РФ в войне? Трезвые объяснения, инсайды и важные детали

Темы: МолдоваЗеленский
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