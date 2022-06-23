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Найближчими днями окупанти можуть наблизитися до Лисичанська – військові експерти

Ольга Глущенко Четвер, 23 червня 2022, 03:28
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Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські окупанти найближчими днями можуть підійти ближче до Лисичанська.

Джерело: ISW

Деталі: За зібраною інформацією ISW, російські системи протиповітряної оборони на сході України обмежують ефективність українських безпілотників, саме тому ЗСУ скоротили повітряні операції до 20-30 вильотів на день.

Проте українські ВПС та озброєні безпілотники залишаються активними в інших зонах бойових дій, завдавши за останній тиждень кілька успішних ударів по ворожих цілях у Херсонській області.

Із посиланням на російські джерела Інститут повідомляє що "російським військам не вистачає чисельності та сили для успіху в боях в Україні", а російське керівництво продовжує проводити примусову часткову мобілізацію, яка сприяє обмеженим змінам, але негативно впливає на моральний дух і дисципліну примусово мобілізованих осіб.

Основні висновки експертів ISW:

  • Російські війська продовжували штурм на південь від Лисичанська і, ймовірно, захоплять місто найближчими днями, але навряд чи швидко візьмуть під контроль район Сєвєродонецька-Лисичанська.
  • Окупанти продовжували наступальні дії на Слов’янськ і досягли незначного просування.
  • Загарбники активізували зусилля з перекриття українських ліній зв’язку на трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки своїх операцій у напрямку Лисичанська.
  • Російські сили зосередилися на оборонних операціях уздовж Південної осі і, можливо, досягли незначних успіхів у межах Миколаївської області.
  • Влада РФ продовжує заходи щодо сприяння економічній інтеграції окупованих територій.
 
 
 

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