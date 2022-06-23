Найближчими днями окупанти можуть наблизитися до Лисичанська – військові експерти

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські окупанти найближчими днями можуть підійти ближче до Лисичанська.

Джерело: ISW

Деталі: За зібраною інформацією ISW, російські системи протиповітряної оборони на сході України обмежують ефективність українських безпілотників, саме тому ЗСУ скоротили повітряні операції до 20-30 вильотів на день.

Реклама:

Проте українські ВПС та озброєні безпілотники залишаються активними в інших зонах бойових дій, завдавши за останній тиждень кілька успішних ударів по ворожих цілях у Херсонській області.

Із посиланням на російські джерела Інститут повідомляє що "російським військам не вистачає чисельності та сили для успіху в боях в Україні", а російське керівництво продовжує проводити примусову часткову мобілізацію, яка сприяє обмеженим змінам, але негативно впливає на моральний дух і дисципліну примусово мобілізованих осіб.

Основні висновки експертів ISW:

ВІДЕО ДНЯ