В ближайшие дни окупанты могут приблизиться к Лисичанску – военные эксперты

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российские окупанты в ближайшие дни могут приблизиться к Лисичанску.

Источник: ISW

Детали: По собранной информации ISW, российские системы противовоздушной обороны на востоке Украины ограничивают эффективность украинских беспилотников, поэтому ВСУ сократили воздушные операции до 20-30 вылетов в день.

Однако украинские ВВС и вооруженные беспилотники остаются активными в других зонах боевых действий, нанеся за последнюю неделю несколько успешных ударов по враждебным целям в Херсонской области.

Со ссылкой на российские источники Институт сообщает, что "российским войскам не хватает численности и силы для успеха в боях в Украине", а российское руководство продолжает проводить принудительную частичную мобилизацию, которая способствует ограниченным изменениям, но негативно влияет на моральный дух и дисциплину принудительно мобилизованных лиц.

Основные выводы экспертов ISW:

Российские войска продолжали штурм южнее Лисичанска и, вероятно, захватят город в ближайшие дни, но вряд ли быстро возьмут под контроль район Северодонецк-Лисичанск.

Оккупанты продолжали наступательные действия на Славянск и достигли незначительного продвижения.

Захватчики активизировали усилия по перекрытию украинских линий связи на трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки своих операций в направлении Лисичанска.

Российские силы сосредоточились на оборонных операциях вдоль Южной оси и, возможно, добились незначительных успехов в пределах Николаевской области.

Власти РФ продолжают меры по содействию экономической интеграции оккупированных территорий.