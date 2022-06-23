В ближайшие дни окупанты могут приблизиться к Лисичанску – военные эксперты

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российские окупанты в ближайшие дни могут приблизиться к Лисичанску.

Источник: ISW

Детали: По собранной информации ISW, российские системы противовоздушной обороны на востоке Украины ограничивают эффективность украинских беспилотников, поэтому ВСУ сократили воздушные операции до 20-30 вылетов в день.

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Однако украинские ВВС и вооруженные беспилотники остаются активными в других зонах боевых действий, нанеся за последнюю неделю несколько успешных ударов по враждебным целям в Херсонской области.

Со ссылкой на российские источники Институт сообщает, что "российским войскам не хватает численности и силы для успеха в боях в Украине", а российское руководство продолжает проводить принудительную частичную мобилизацию, которая способствует ограниченным изменениям, но негативно влияет на моральный дух и дисциплину принудительно мобилизованных лиц.

Основные выводы экспертов ISW:

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