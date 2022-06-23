Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ближайшие дни окупанты могут приблизиться к Лисичанску – военные эксперты

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 июня 2022, 03:28
скриншот

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российские окупанты в ближайшие дни могут приблизиться к Лисичанску.

Источник: ISW

Детали: По собранной информации ISW, российские системы противовоздушной обороны на востоке Украины ограничивают эффективность украинских беспилотников, поэтому ВСУ сократили воздушные операции до 20-30 вылетов в день.

Однако украинские ВВС и вооруженные беспилотники остаются активными в других зонах боевых действий, нанеся за последнюю неделю несколько успешных ударов по враждебным целям в Херсонской области.

Со ссылкой на российские источники Институт сообщает, что "российским войскам не хватает численности и силы для успеха в боях в Украине", а российское руководство продолжает проводить принудительную частичную мобилизацию, которая способствует ограниченным изменениям, но негативно влияет на моральный дух и дисциплину принудительно мобилизованных лиц.

Основные выводы экспертов ISW:

  • Российские войска продолжали штурм южнее Лисичанска и, вероятно, захватят город в ближайшие дни, но вряд ли быстро возьмут под контроль район Северодонецк-Лисичанск.
  • Оккупанты продолжали наступательные действия на Славянск и достигли незначительного продвижения.
  • Захватчики активизировали усилия по перекрытию украинских линий связи на трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки своих операций в направлении Лисичанска.
  • Российские силы сосредоточились на оборонных операциях вдоль Южной оси и, возможно, добились незначительных успехов в пределах Николаевской области.
  • Власти РФ продолжают меры по содействию экономической интеграции оккупированных территорий.
 
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Главное сегодня

Во Львове в закрытом режиме готовятся судить Медведчука

Британия закрыла РФ доступ к нефтеперерабатывающим технологиям и своей валюте

Минобороны: Посты об "освобожденных улицах" вредят ВСУ

Исторический саммит: ЕС рассмотрит предоставление Украине статуса кандидата на членство

На два направления враг переместил танковые подразделения и БТГ, ведет наступления – сводка

уточненоВ ближайшие дни окупанты могут приблизиться к Лисичанску – военные эксперты

Все новости...
Большие колонны техники россиян покидают Мариуполь – советник мэра
ВСУ ставят целью полное освобождение Змеиного – Буданов
Россияне отказались от форсирования Северского Донца, потому что боятся – Гайдай
Юг: ВСУ уничтожили 20 оккупантов и 2 вражеских склада боеприпасов
Последние новости
13:07
Из-за санкций у российских аграриев дефицит запчастей для иностранной техники
12:45
Во Львове в закрытом режиме готовятся судить Медведчука
12:44
Microsoft рассказала о кибератаках и кибервлиянии России на Украину и ее союзников
12:37
видеоВ Бурятии горит электростанция – часть региона без света
12:32
Британия закрыла РФ доступ к нефтеперерабатывающим технологиям и своей валюте
12:32
Обстрел Скадовского морского порта: погиб местный житель
12:19
Чехия не будет выдавать визы гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года
12:15
Тарифы на тепло не изменятся, но стоит отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами – министр
12:04
Как семья Полины из Мариуполя пережила блокаду, фильтрацию и депортацию
11:57
После отключения российских и белорусских клиентов нам угрожали – Родион Ерошек, Poster POS
Все новости...