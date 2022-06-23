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В ближайшие дни окупанты могут приблизиться к Лисичанску – военные эксперты

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 июня 2022, 03:28
В ближайшие дни окупанты могут приблизиться к Лисичанску – военные эксперты
скриншот

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российские окупанты в ближайшие дни могут приблизиться к Лисичанску.

Источник: ISW

Детали: По собранной информации ISW, российские системы противовоздушной обороны на востоке Украины ограничивают эффективность украинских беспилотников, поэтому ВСУ сократили воздушные операции до 20-30 вылетов в день.

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Однако украинские ВВС и вооруженные беспилотники остаются активными в других зонах боевых действий, нанеся за последнюю неделю несколько успешных ударов по враждебным целям в Херсонской области.

Со ссылкой на российские источники Институт сообщает, что "российским войскам не хватает численности и силы для успеха в боях в Украине", а российское руководство продолжает проводить принудительную частичную мобилизацию, которая способствует ограниченным изменениям, но негативно влияет на моральный дух и дисциплину принудительно мобилизованных лиц.

Основные выводы экспертов ISW:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские войска продолжали штурм южнее Лисичанска и, вероятно, захватят город в ближайшие дни, но вряд ли быстро возьмут под контроль район Северодонецк-Лисичанск.
  • Оккупанты продолжали наступательные действия на Славянск и достигли незначительного продвижения.
  • Захватчики активизировали усилия по перекрытию украинских линий связи на трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки своих операций в направлении Лисичанска.
  • Российские силы сосредоточились на оборонных операциях вдоль Южной оси и, возможно, добились незначительных успехов в пределах Николаевской области.
  • Власти РФ продолжают меры по содействию экономической интеграции оккупированных территорий.
 
 

Темы: война
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