Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лідери G7 і НАТО посилять тиск на Росію – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 23 червня 2022, 04:25
Лідери G7 і НАТО посилять тиск на Росію – ЗМІ
фото: Getty Images

Лідери країн "Великої сімки" і НАТО наступного тижня зберуться, щоб виробити нові способи посилення тиску на Росію у зв'язку з війною в Україні, підкреслюючи разом з тим свою стурбованість з приводу позиції Китаю.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: За словами офіційних осіб, включення лідерів Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії до роботи саміту НАТО було спрямоване на те, щоб показати, що війна в Україні не відвернула увагу західних країн від Китаю.

Реклама:

Очікується, що лідери G7 також розглянуть економічні дії Китаю, який останніми роками поводиться ще агресивніше, сказав один із чиновників адміністрації Байдена.

"Війна Росії проти України активізувала наші партнерські відносини у всьому світі, — сказало ще одне джерело. – Проте це не означає, що Україна змушує нас відводити погляд від Китаю. Насправді, якраз навпаки".

За словами представника Білого дому, нова стратегічна концепція, яку мають прийняти лідери НАТО, буде спрямована на усунення загроз, які існують як з боку Росії, так і з боку Китаю.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський виступить на обох зустрічах в онлайн-форматі.

Теми: НАТОG7Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
НАТО
Орбан: Вступ України до НАТО неможливий, адже це небезпека для всіх
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: