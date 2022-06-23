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Лідери G7 і НАТО посилять тиск на Росію – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 23 червня 2022, 04:25
фото: Getty Images

Лідери країн "Великої сімки" і НАТО наступного тижня зберуться, щоб виробити нові способи посилення тиску на Росію у зв'язку з війною в Україні, підкреслюючи разом з тим свою стурбованість з приводу позиції Китаю.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: За словами офіційних осіб, включення лідерів Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії до роботи саміту НАТО було спрямоване на те, щоб показати, що війна в Україні не відвернула увагу західних країн від Китаю.

Очікується, що лідери G7 також розглянуть економічні дії Китаю, який останніми роками поводиться ще агресивніше, сказав один із чиновників адміністрації Байдена.

"Війна Росії проти України активізувала наші партнерські відносини у всьому світі, — сказало ще одне джерело. – Проте це не означає, що Україна змушує нас відводити погляд від Китаю. Насправді, якраз навпаки".

За словами представника Білого дому, нова стратегічна концепція, яку мають прийняти лідери НАТО, буде спрямована на усунення загроз, які існують як з боку Росії, так і з боку Китаю.

Президент України Володимир Зеленський виступить на обох зустрічах в онлайн-форматі.

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Теми: НАТОG7Росія
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