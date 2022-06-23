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Лидеры G7 и НАТО усилят давление на Россию – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 июня 2022, 04:25
фото: Getty Images

Лидеры стран "Большой семерки" и НАТО на следующей неделе соберутся, чтобы выработать новые способы усиления давления на Россию в связи с войной в Украине, подчеркивая вместе с тем свою обеспокоенность по поводу позиции Китая.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: По словам официальных лиц, включение лидеров Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии в работу саммита НАТО было направлено на то, чтобы показать, что война в Украине не отвлекла внимание западных стран от Китая.

Ожидается, что лидеры G7 также рассмотрят экономические действия Китая, который в последние годы ведет себя еще более агрессивно, сказал один из чиновников администрации Байдена.

"Война России против Украины активизировала наши партнерские отношения во всем мире, — сказал еще один источник. – Однако это не значит, что Украина заставляет нас отводить взгляд от Китая. На самом деле, как раз наоборот".

По словам представителя Белого дома, новая стратегическая концепция, которую должны принять лидеры НАТО, будет направлена на устранение угроз, существующих как со стороны России, так и Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на обеих встречах в онлайн-формате.

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Темы: НАТОG7Росcия
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