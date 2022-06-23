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Польща може допомогти Україні відновити торговельний флот

Ольга Глущенко Четвер, 23 червня 2022, 06:58
фото: pixabay.com

Польська суднобудівна галузь має намір допомогти Україні відновити торговельний флот.

Джерело: директор суднобудівного підприємства Crist Тадеуш Коповський, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Суднобудівна промисловість Польщі пропонує створити постійні польсько-українські робочі групи, в рамках яких ми б обговорили будівництво кораблів для України, відновлення торговельного флоту, співпрацю проєктних бюро двох країн".

Деталі: Коповський додав, що польська сторона готова запропонувати навчання українських студентів на корабельному відділенні Гданської політехніки, а також на навігаційному відділенні Морської академії у Гдині.

"Йдеться про те, щоб майбутній торговельний флот України мав своїх капітанів та інженерів, які обслуговували б ці судна", - пояснив директор суднобудівного підприємства Crist.

За його словами, польська сторона готова провести аудит українських суднобудівних підприємств, допомогти у відновленні їхнього технічного потенціалу та розпочати там будівництво суден у співпраці з проєктними бюро та фахівцями з Польщі.

"Це комплексна пропозиція на багато років", - зауважив Коповський.

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Він додав, що, враховуючи добрі відносини президентів України і Польщі, та за їхньої згоди можна було б запропонувати співпрацю американській стороні, яка б частково профінансувала відновлення українського торговельного флоту, зокрема в рамках ленд-ліз.

Представник польської суднобудівної галузі зазначив, що співпрацю можна було б розпочати, наприклад, з будівництва тягачів і барж, які б перевозили по Дніпру будматеріали, продукцію металургії тощо.

Варто зазначити, що Польська суднобудівна група об’єднує дві верфі - у Гданську та Гдині.

Теми: ПольщафлотУкраїнавійна
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