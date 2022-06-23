Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша может помочь Украине восстановить торговый флот

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 июня 2022, 06:58
Польша может помочь Украине восстановить торговый флот
фото: pixabay.com

Польская судостроительная отрасль намерена помочь Украине восстановить торговый флот.

Источник: директор судостроительного предприятия Crist Тадеуш Коповский, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Судостроительная промышленность Польши предлагает создать постоянные польско-украинские рабочие группы, в рамках которых мы бы обсудили строительство кораблей для Украины, возобновление торгового флота, сотрудничество проектных бюро двух стран".

Реклама:

Детали: Коповский добавил, что польская сторона готова предложить обучение украинских студентов на корабельном отделении Гданской политехники, а также на навигационном отделении Морской академии в Гдыне.

"Речь идет о том, чтобы будущий торговый флот Украины имел своих капитанов и инженеров, которые обслуживали бы эти суда", - пояснил директор судостроительного предприятия Crist.

По его словам, польская сторона готова провести аудит украинских судостроительных предприятий, помочь в восстановлении их технического потенциала и начать строительство судов в сотрудничестве с проектными бюро и специалистами из Польши.

ВИДЕО ДНЯ

"Это комплексное предложение на многие годы", - заметил Коповский.

Он добавил, что, учитывая хорошие отношения президентов Украины и Польши, и с их согласия можно было бы предложить сотрудничество американской стороне, которая частично профинансировала бы восстановление украинского торгового флота, в частности в рамках ленд-лиз.

Представитель польской судостроительной отрасли отметил, что сотрудничество можно было бы начать, например, с строительства тягачей и барж, которые бы перевозили по Днепру стройматериалы, продукцию металлургии и т.д.

Следует отметить, что Польская судостроительная группа объединяет две верфи - в Гданьске и Гдыне.

Темы: ПольшафлотУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Польша
В Польше снятая с выборов кандидатка извинилась перед Путиным за то, что назвала его преступником
Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы
Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы в нарушении границы
Последние новости
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
Все новости...
Реклама: