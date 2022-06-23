Польша может помочь Украине восстановить торговый флот

Польская судостроительная отрасль намерена помочь Украине восстановить торговый флот.

Источник: директор судостроительного предприятия Crist Тадеуш Коповский, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Судостроительная промышленность Польши предлагает создать постоянные польско-украинские рабочие группы, в рамках которых мы бы обсудили строительство кораблей для Украины, возобновление торгового флота, сотрудничество проектных бюро двух стран".

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Детали: Коповский добавил, что польская сторона готова предложить обучение украинских студентов на корабельном отделении Гданской политехники, а также на навигационном отделении Морской академии в Гдыне.

"Речь идет о том, чтобы будущий торговый флот Украины имел своих капитанов и инженеров, которые обслуживали бы эти суда", - пояснил директор судостроительного предприятия Crist.

По его словам, польская сторона готова провести аудит украинских судостроительных предприятий, помочь в восстановлении их технического потенциала и начать строительство судов в сотрудничестве с проектными бюро и специалистами из Польши.

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"Это комплексное предложение на многие годы", - заметил Коповский.

Он добавил, что, учитывая хорошие отношения президентов Украины и Польши, и с их согласия можно было бы предложить сотрудничество американской стороне, которая частично профинансировала бы восстановление украинского торгового флота, в частности в рамках ленд-лиз.

Представитель польской судостроительной отрасли отметил, что сотрудничество можно было бы начать, например, с строительства тягачей и барж, которые бы перевозили по Днепру стройматериалы, продукцию металлургии и т.д.

Следует отметить, что Польская судостроительная группа объединяет две верфи - в Гданьске и Гдыне.