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Окупанти відпустили з полону проректора Херсонського держуніверситету

Олена РощінаЧетвер, 23 червня 2022, 07:20
Максим Вінник, фото з Facebook Олександра Співаковського

Російські військові відпустили з полону проректора Херсонського державного університету Максима Вінника, він уже перебуває на підконтрольній Україні території. 

Джерело: ректор ХДУ Олександр Співаковський у Facebook

Пряма мова: "Наш друг, колега, проректор Херсонського державного університету Максим Вінник вже на підконтрольній уряду території України. Тільки що (опівночі – ред.) зателефонував і сповістив, що з ним нарешті все добре і він у безпеці!

Його звільнили з утримання днями. Ті, хто знає, яке воно життя в окупації, розуміють, чому ми відразу не оприлюднили цю інформацію. Бо ніхто не міг гарантувати безпеку Максима у Херсоні.

Зараз я вже можу сказати велике дякуємо всім, хто переймався долею нашого друга та колеги".

Деталі: Співаковський подякував освітянській спільноті, Міністерству освіти і науки України, міжнародним та державним правозахисним інституціям, правоохоронним органам, громадськості, журналістам.

"Кожне ваше слово в ефірі, кожна публікація, пост, згадування у доповідях, у тому числі на міжнародній арені, про зухвале викрадення Максима Вінника у Херсоні – це були ті цвяхи, які ми всі разом вбивали у свідомість росіян. Не можна викрадати людей, це злочин!", – додав він.

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Теми: Херсонполоненіокупаціяосвіта
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