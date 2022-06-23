Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты отпустили из плена проректора Херсонского госуниверситета

Елена РощинаЧетверг, 23 июня 2022, 07:20
Максим Винник, фото из Facebook Александра Спиваковского

Российские военные отпустили из плена проректора Херсонского государственного университета Максима Винника, он уже находится на подконтрольной Украине территории.

Источник: ректор ХГУ Александр Спиваковский в Facebook

Прямая речь: "Наш друг, коллега, проректор Херсонского государственного университета Максим Винник уже на подконтрольной правительству территории Украины. Только что (в полночь – ред.) позвонил и сообщил, что с ним наконец-то все хорошо и он в безопасности!

Его освободили из содержания на днях. Те, кто знает, какова жизнь в оккупации, понимают, почему мы сразу не обнародовали эту информацию. Потому что никто не мог обеспечить безопасность Максима в Херсоне.

Сейчас я уже могу сказать большое спасибо всем, кто заботился о судьбе нашего друга и коллеги".

Детали: Спиваковский поблагодарил образовательное сообщество, Министерство образования и науки Украины, международные и государственные правозащитные институции, правоохранительные органы, общественность, журналисты.

"Каждое ваше слово в эфире, каждая публикация, пост, упоминание в докладах, в том числе на международной арене, о дерзком похищении Максима Винника в Херсоне – это были гвозди, которые мы все вместе вбивали в сознание россиян. Нельзя похищать людей, это преступление!", – добавил он.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонпленныеоккупацияобразование
Главное сегодня

УКРАИНА ПОЛУЧИЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС

Переговоры лидеров ЕС о статусе кандидата для Украины сложнее, чем ожидалось - СМИ

ВСУ остановили наступление врага на южную окраину Лисичанска – сводка Генштаба

фотоУ Путина нашли еще одну роскошную недвижимость

Окончательное решение: Евровидение-2023 не состоится в Украине

Зеленский: Мы будем строить государство с мощной защитой, как в Израиле

Все новости...
Херсон
Страх и ненависть в оккупированном Херсоне
Украинские защитники продвигаются в Херсонской области - ОК "Юг"
В Херсоне прогремели взрывы – СМИ
Последние новости
22:04
Следующие – "ядерка" и армия США: мемы украинцев о донатах Притуле на Байрактары
22:02
Индия сертифицирует танкеры подсанкционного Совкомфлота, чтобы те дальше перевозили нефть
21:59
видеоЗеленский поблагодарил ЕС за статус кандидата для Украины
21:28
7 детей в разных уголках страны: как мама-воспитательница, встретившая войну за границей, эвакуировала семью
21:28
За сутки россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области
21:27
УКРАИНА ПОЛУЧИЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС
21:16
Оккупанты проводят "перепись населения" в Мариуполе, собирая отпечатки пальцев
21:06
Резиденты Дія.Сити за февраль-апрель уплатили в бюджет более миллиарда гривень
21:05
Украинские защитники могут отойти в Северодонецке – ОВА
20:50
До конца года на голосование вынесут более 30 евроинтеграционных законопроектов
Все новости...