Оккупанты отпустили из плена проректора Херсонского госуниверситета

Российские военные отпустили из плена проректора Херсонского государственного университета Максима Винника, он уже находится на подконтрольной Украине территории.

Источник: ректор ХГУ Александр Спиваковский в Facebook

Прямая речь: "Наш друг, коллега, проректор Херсонского государственного университета Максим Винник уже на подконтрольной правительству территории Украины. Только что (в полночь – ред.) позвонил и сообщил, что с ним наконец-то все хорошо и он в безопасности!

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Его освободили из содержания на днях. Те, кто знает, какова жизнь в оккупации, понимают, почему мы сразу не обнародовали эту информацию. Потому что никто не мог обеспечить безопасность Максима в Херсоне.

Сейчас я уже могу сказать большое спасибо всем, кто заботился о судьбе нашего друга и коллеги".

Детали: Спиваковский поблагодарил образовательное сообщество, Министерство образования и науки Украины, международные и государственные правозащитные институции, правоохранительные органы, общественность, журналисты.

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"Каждое ваше слово в эфире, каждая публикация, пост, упоминание в докладах, в том числе на международной арене, о дерзком похищении Максима Винника в Херсоне – это были гвозди, которые мы все вместе вбивали в сознание россиян. Нельзя похищать людей, это преступление!", – добавил он.