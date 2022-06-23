Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты отпустили из плена проректора Херсонского госуниверситета

Елена РощинаЧетверг, 23 июня 2022, 07:20
Оккупанты отпустили из плена проректора Херсонского госуниверситета
Максим Винник, фото из Facebook Александра Спиваковского

Российские военные отпустили из плена проректора Херсонского государственного университета Максима Винника, он уже находится на подконтрольной Украине территории.

Источник: ректор ХГУ Александр Спиваковский в Facebook

Прямая речь: "Наш друг, коллега, проректор Херсонского государственного университета Максим Винник уже на подконтрольной правительству территории Украины. Только что (в полночь – ред.) позвонил и сообщил, что с ним наконец-то все хорошо и он в безопасности!

Реклама:

Его освободили из содержания на днях. Те, кто знает, какова жизнь в оккупации, понимают, почему мы сразу не обнародовали эту информацию. Потому что никто не мог обеспечить безопасность Максима в Херсоне.

Сейчас я уже могу сказать большое спасибо всем, кто заботился о судьбе нашего друга и коллеги".

Детали: Спиваковский поблагодарил образовательное сообщество, Министерство образования и науки Украины, международные и государственные правозащитные институции, правоохранительные органы, общественность, журналисты.

ВИДЕО ДНЯ

"Каждое ваше слово в эфире, каждая публикация, пост, упоминание в докладах, в том числе на международной арене, о дерзком похищении Максима Винника в Херсоне – это были гвозди, которые мы все вместе вбивали в сознание россиян. Нельзя похищать людей, это преступление!", – добавил он.

Темы: Херсонпленныеоккупацияобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
Все новости...
Реклама: