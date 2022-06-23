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Донеччина: українська авіація завдала ударів по позиціях росіян

Ірина БалачукЧетвер, 23 червня 2022, 08:17
Збита російська ракета. Фото з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

22 червня ударні групи українських штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м завдали декілька авіаударів по позиціях окупантів у Донецькій області.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно Командування Повітряних Сил ЗСУ: "На східному напрямку нанесено вогневе ураження ротно-тактичній групі противника, також знищено один укріпрайон окупантів".

Деталі: Захисники нагадують, що в українських лісах та угіддях продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, скинуті чи залишені окупантами.

Зокрема, на Вінниччині лісничі виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил 21 травня. Бойова частина ракети була ціла – це означає, що "Калібр" збили на шляху до цілі. 

 
Збита російська ракета 
Фото з facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ 

Захисники нагадали, що уламки ракет чи інших боєприпасів надзвичайно небезпечні речі. Бойова частина знайденої ракети становить 400 кілограмів.

При виявленні подібних небезпечних предметів потрібно одразу сповістити органи влади, поліцію чи військових.

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Теми: Донецька областьвійнаавіа
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