Донецкая область: украинская авиация нанесла удары по позициям россиян

22 июня ударные группы украинских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24 нанесли несколько авиаударов по позициям оккупантов в Донецкой области.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных Сил ВСУ: "На восточном направлении нанесено огневое поражение ротно-тактической группе противника, также уничтожен один укрепрайон оккупантов".

Детали: Защитники напоминают, что в украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, сброшенные или оставленные оккупантами.

В частности, в Винницкой области лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил 21 мая. Боевая часть ракеты была цела – это значит, что "Калибр" сбили на пути к цели.

Сбитая российская ракета Фото с facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Защитники напомнили, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. Боевая часть обнаруженной ракеты составляет 400 килограммов.

При обнаружении подобных опасных предметов нужно сразу известить органы власти, полицию или военных.