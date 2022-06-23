Донецкая область: украинская авиация нанесла удары по позициям россиян
22 июня ударные группы украинских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24 нанесли несколько авиаударов по позициям оккупантов в Донецкой области.
Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook
Дословно Командование Воздушных Сил ВСУ: "На восточном направлении нанесено огневое поражение ротно-тактической группе противника, также уничтожен один укрепрайон оккупантов".
Детали: Защитники напоминают, что в украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, сброшенные или оставленные оккупантами.
В частности, в Винницкой области лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил 21 мая. Боевая часть ракеты была цела – это значит, что "Калибр" сбили на пути к цели.
Защитники напомнили, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. Боевая часть обнаруженной ракеты составляет 400 килограммов.
При обнаружении подобных опасных предметов нужно сразу известить органы власти, полицию или военных.