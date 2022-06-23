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Донецкая область: украинская авиация нанесла удары по позициям россиян

Ирина БалачукЧетверг, 23 июня 2022, 08:17
Донецкая область: украинская авиация нанесла удары по позициям россиян
Сбитая российская ракета. Фото с Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

22 июня ударные группы украинских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24 нанесли несколько авиаударов по позициям оккупантов в Донецкой области.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных Сил ВСУ: "На восточном направлении нанесено огневое поражение ротно-тактической группе противника, также уничтожен один укрепрайон оккупантов".

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Детали: Защитники напоминают, что в украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, сброшенные или оставленные оккупантами.

В частности, в Винницкой области лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил 21 мая. Боевая часть ракеты была цела – это значит, что "Калибр" сбили на пути к цели.

 
Сбитая российская ракета 
Фото с facebook Командования Воздушных Сил ВСУ 

Защитники напомнили, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. Боевая часть обнаруженной ракеты составляет 400 килограммов.

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При обнаружении подобных опасных предметов нужно сразу известить органы власти, полицию или военных.

Темы: Донецкая областьвойнаавиа
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