Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донецкая область: украинская авиация нанесла удары по позициям россиян

Ирина БалачукЧетверг, 23 июня 2022, 08:17
Сбитая российская ракета. Фото с Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

22 июня ударные группы украинских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24 нанесли несколько авиаударов по позициям оккупантов в Донецкой области.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных Сил ВСУ: "На восточном направлении нанесено огневое поражение ротно-тактической группе противника, также уничтожен один укрепрайон оккупантов".

Детали: Защитники напоминают, что в украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, сброшенные или оставленные оккупантами.

В частности, в Винницкой области лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил 21 мая. Боевая часть ракеты была цела – это значит, что "Калибр" сбили на пути к цели.

 
Сбитая российская ракета 
Фото с facebook Командования Воздушных Сил ВСУ 

Защитники напомнили, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. Боевая часть обнаруженной ракеты составляет 400 килограммов.

При обнаружении подобных опасных предметов нужно сразу известить органы власти, полицию или военных.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойнаавиа
Главное сегодня

УКРАИНА ПОЛУЧИЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС

Переговоры лидеров ЕС о статусе кандидата для Украины сложнее, чем ожидалось - СМИ

ВСУ остановили наступление врага на южную окраину Лисичанска – сводка Генштаба

фотоУ Путина нашли еще одну роскошную недвижимость

Окончательное решение: Евровидение-2023 не состоится в Украине

Зеленский: Мы будем строить государство с мощной защитой, как в Израиле

Все новости...
Донецкая область
За сутки россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области
ВСУ контролируют около 45% Донецкой области, где ведутся бои – глава ОВА
Донетчина: за день россияне убили 1 и ранили 19 гражданских
Последние новости
22:56
Экономические новости 23 июня: Украина – кандидатка на вступление в ЕС, НБУ снова печатает миллиарды гривень
22:38
Посол ЕС: Предоставление Украине статуса кандидата – это признание всех жертв украинцев
22:14
Макрон: Решение ЕС предоставить статус кандидата Украине и Молдове является сильным сигналом РФ
22:04
Следующие – "ядерка" и армия США: мемы украинцев о донатах Притуле на Байрактары
22:02
Индия сертифицирует танкеры подсанкционного Совкомфлота, чтобы те дальше перевозили нефть
21:59
видеоЗеленский о кандидатстве Украины в ЕС: одно из важнейших решений за 30 лет
21:28
7 детей в разных уголках страны: как мама-воспитательница, встретившая войну за границей, эвакуировала семью
21:28
За сутки россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области
21:27
УКРАИНА ПОЛУЧИЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС
21:16
Оккупанты проводят "перепись населения" в Мариуполе, собирая отпечатки пальцев
Все новости...