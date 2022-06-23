Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг: країни НАТО готові надавати Україні зброю, доки це необхідно

Четвер, 23 червня 2022, 08:20

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає на тому, що союзники по Альянсу спроможні продовжувати постачати Україну зброєю стільки, скільки потрібно. 

Про це він заявив на заході, організованому Politico, пише "Європейська правда".

За словами Столтенберга, союзники по НАТО мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.

"Так довго, наскільки це потрібно, весь мій меседж полягає в тому, що ми повинні бути готові до довгого шляху. Я не можу точно сказати, скільки триватиме ця війна. Але я просто кажу особам, які ухвалюють рішення в столицях НАТО… що ми маємо політичний і моральний обов’язок надавати суттєву підтримку протягом тривалого часу", - сказав генсек НАТО.

"Ми повинні підтримувати постачання сучасних озброєнь, важких озброєнь, як це вже давно роблять союзники по НАТО, а також ту роль, яку НАТО може відіграти у забезпеченні підтримки", - підкреслив Столтенберг. 

Він наголосив, що війна в Україні фактично розпочалася ще у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та підтримала бойовиків на сході України.

Столтенберг підкреслив, що війна в Україні буде довготривалою.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми, союзники по НАТО, були і повинні продовжувати бути готовими до довгострокової перспективи, тому що ми не можемо дозволити Путіну в якомусь сенсі побачити, що він винагороджений за жорстоке застосування сили", - сказав генсек.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Україні потрібна зброя, яка доведе, що Захід справді прагне допомогти Україні перемогти - а не лише не програти.

Теми: НАТОарміязброя
Головне сьогодні

УКРАЇНА ОТРИМАЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУП В ЄС

Переговори лідерів ЄС щодо статусу кандидата для України складніші, ніж очікувалося - ЗМІ

ЗСУ зупинили наступ ворога на південну околицю Лисичанська - зведення Генштабу

фотоУ Путіна знайшли ще одну розкішну нерухомість

Остаточне рішення: Євробачення-2023 не відбудеться в Україні

Зеленський: Ми будуватимемо державу з потужним захистом, як в Ізраїлі

Усі новини...
НАТО
Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО: Штати добиваються позитивного результату
Лідери G7 і НАТО посилять тиск на Росію – ЗМІ
Генсек НАТО хоче швидкого приєднання Швеції та Фінляндії, але не може цього гарантувати
Останні новини
22:56
Економічні новини 23 червня: Україна – кандидатка на вступ до ЄС, НБУ знову друкує мільярди гривень
22:38
Посол ЄС: Надання Україні статусу кандидата – це визнання всіх жертв українців
22:14
Макрон: Рішення ЄС надати статус кандидата Україні та Молдові є сильним сигналом Росії
22:04
Наступні – "ядерка" й армія США: меми українців про донати Притулі на Байрактари
22:02
Індія сертифікує танкери підсанкційного Совкомфлоту, аби ті надалі перевозили нафту
21:59
відеоЗеленський про кандидатство України в ЄС: одне з найважливіших рішень за 30 років
21:28
7 дітей в різних кутках країни: як мама-вихователька, яка зустріла війну за кордоном, евакуювала сім'ю
21:28
За добу росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини
21:27
УКРАЇНА ОТРИМАЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУП В ЄС
21:16
Окупанти проводять "перепис населення" в Маріуполі, збираючи відбитки пальців
Усі новини...