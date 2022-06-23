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Столтенберг: країни НАТО готові надавати Україні зброю, доки це необхідно

Четвер, 23 червня 2022, 08:20

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає на тому, що союзники по Альянсу спроможні продовжувати постачати Україну зброєю стільки, скільки потрібно. 

Про це він заявив на заході, організованому Politico, пише "Європейська правда".

За словами Столтенберга, союзники по НАТО мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.

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"Так довго, наскільки це потрібно, весь мій меседж полягає в тому, що ми повинні бути готові до довгого шляху. Я не можу точно сказати, скільки триватиме ця війна. Але я просто кажу особам, які ухвалюють рішення в столицях НАТО… що ми маємо політичний і моральний обов’язок надавати суттєву підтримку протягом тривалого часу", - сказав генсек НАТО.

"Ми повинні підтримувати постачання сучасних озброєнь, важких озброєнь, як це вже давно роблять союзники по НАТО, а також ту роль, яку НАТО може відіграти у забезпеченні підтримки", - підкреслив Столтенберг. 

Він наголосив, що війна в Україні фактично розпочалася ще у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та підтримала бойовиків на сході України.

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Столтенберг підкреслив, що війна в Україні буде довготривалою.

"Ми, союзники по НАТО, були і повинні продовжувати бути готовими до довгострокової перспективи, тому що ми не можемо дозволити Путіну в якомусь сенсі побачити, що він винагороджений за жорстоке застосування сили", - сказав генсек.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Україні потрібна зброя, яка доведе, що Захід справді прагне допомогти Україні перемогти - а не лише не програти.

Теми: НАТОарміязброя
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