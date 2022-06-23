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Столтенберг: страны НАТО готовы предоставлять Украине оружие, пока это необходимо

Четверг, 23 июня 2022, 08:20

Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает на том, что союзники по Альянсу способны продолжать снабжать Украину оружием столько, сколько это необходимо.

Об этом он заявил на мероприятии, организованном Politico, пишет "Европейская правда".

По словам Столтенберга, у союзников по НАТО "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия.

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"Так долго, насколько это необходимо, весь мой месседж состоит в том, что мы должны быть готовы к долгому пути. Я не могу точно сказать, сколько продлится эта война. Но я просто говорю лицам, которые принимают решения в столицах НАТО… что мы имеем политическую и моральную обязанность оказывать существенную поддержку в течение длительного времени", - сказал генсек НАТО.

"Мы должны поддерживать поставки современных вооружений, тяжелых вооружений, как это уже давно делают союзники по НАТО, а также роль, которую НАТО может играть в обеспечении поддержки", - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что война в Украине фактически началась еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и поддержала боевиков на востоке Украины.

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Столтенберг подчеркнул, что война в Украине будет продолжительной.

"Мы, союзники по НАТО, были и должны продолжать быть готовы к долгосрочной перспективе, потому что мы не можем позволить Путину в каком-то смысле увидеть, что он вознагражден за жестокое применение силы", - сказал генсек.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украине нужно оружие, которое докажет, что Запад действительно стремится помочь Украине победить - а не только не проиграть.

Темы: НАТОармияоружие
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