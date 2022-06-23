Дипрадник Зеленського розповів, як вдалось переконати країни-скептики ЄС щодо статусу кандидата

Заступник глави Офісу президента розповів, що змусило країни-скептики, такі як Данія та Швеція, змінити думку і підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це він розповів у інтерв’ю "НВ", повідомляє "Європейська правда".

За словами Жовкви, це допомогли зробити "робота президента України Володимира Зеленського і усіх тих представників, яких президент визначив відповідальними за ці та інші країни", а також візити представників уряду і Офісу президента до цих країн.

"Головне, що там побачили реальну ситуацію, яка існує. Зауваження тих країн, які ви назвали, стосувалися, наприклад, реформи у сфері антикорупційної політики і реформи у сфері судової системи. Вони отримали достатньо матеріалів, які розкрили, де є Україна на нинішньому етапі. Побачили, що Україна може виконати ті рекомендації, які прописані у висновках ЄК", - зауважив Жовква.

Він додав, що важливим фактором стали виступи президента у парламентах країн і присутність українських громадян у цих державах.

"Я особисто бачив у Копенгагені, Мадриді, Лісабоні багато українських прапорів на кожному адміністративному будинку, на вікнах будівель, багато українців на вулицях. Представники цих країн бачили, що українці такі самі, як і вони. Вони працьовиті, мають відповідну освіту, досвід, знання, хочуть працювати, вивчають мову. Звісно, вони готові повернутися в Україну після закінчення війни, але на сьогодні вони вже інтегровані у європейські суспільства: в данське, шведське, іспанське, нідерландське - до кожної із 27 країн", - додав Жовква.

У Брюсселі в четвер розпочинається дводенний саміт лідерів ЄС на якому, як очікується, глави держав та урядів Європейського Союзу нададуть Україні статус кандидата на членство.

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У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Єврокмісії щодо заявок на членство.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця року.

Детальніше про шлях України до ЄС - у відеопоясненні ЄвроПравди, а також у статті Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус