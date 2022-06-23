Дипсоветник Зеленского рассказал, как удалось убедить страны-скептики ЕС о статусе кандидата

Заместитель главы Офиса президента рассказал, что заставило страны-скептики, такие как Дания и Швеция, изменить мнение и поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом он рассказал в интервью "НВ", сообщает "Европейская правда".

По словам Жовквы, это помогли сделать "работа президента Украины Владимира Зеленского и всех представителей, которых президент определил ответственными за эти и другие страны", а также визиты представителей правительства и Офиса президента в эти страны.

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"Главное, что там увидели реальную ситуацию, которая существует. Замечания тех стран, которые вы назвали, касались, например, реформ в сфере антикоррупционной политики и реформ в сфере судебной системы. Они получили достаточно материалов, которые раскрыли, где есть Украина на нынешнем этапе. Увидели, что Украина может выполнить те рекомендации, которые прописаны в выводах ЕК", - отметил Жовква.

Он добавил, что немаловажным фактором стали выступления президента в парламентах стран и присутствие украинских граждан в этих государствах.

"Я лично видел в Копенгагене, Мадриде, Лиссабоне много украинских флагов на каждом административном доме, на окнах зданий, много украинцев на улицах. Представители этих стран видели, что украинцы такие же, как и они. Они трудолюбивые, имеют соответствующее образование, опыт, знания, хотят работать, изучают язык. Конечно, они готовы вернуться в Украину после окончания войны, но на сегодняшний день они уже интегрированы в европейские общества: в датское, шведское, испанское, нидерландское - в каждой из 27 стран", - добавил Жовква.

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В Брюсселе в четверг начинается двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором, как ожидается, главы государств и правительств Европейского Союза предоставят Украине статус кандидата в членство.

В ЕС отмечают, что официальные переговоры с кандидатами начнутся после выполнения ими условий, указанных в выводах Еврокомиссии по поводу заявок на членство.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает выполнить рекомендации Европейской комиссии по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС до конца года.