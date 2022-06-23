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Міноборони: Пости про "звільнені вулиці" шкодять ЗСУ

Ірина БалачукЧетвер, 23 червня 2022, 10:04
Ганна Маляр. Фото з Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала не поширювати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ, бо такі повідомлення шкодять захисникам.

Джерело: Маляр у Facebook у відповідь на пости про нібито зайняті українськими військовими 4 вулиці у Херсоні

Пряма мова Маляр: "Так буває, що маленька дитина, через неможливість усвідомити наслідки, може задушити у щирих міцних обіймах кошенятко чи іншу тваринку.

От зараз двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку, про хороші новини з Херсона, про зайняті вулиці в Херсоні тощо. І цим шкодять ЗСУ".

Деталі: Заступниця міністра підкреслила, що інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною, і закликала чекати офіційної інформації від Генштабу ЗСУ.

Маляр підкреслила, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), завдає шкоду Збройним силам та ускладнює виконання поставлених завдань.

"Під час війни військова інформація свідомо подається з запізненням у часі – таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлено військовою доцільністю під час проведення операцій та заходами безпеки", – підсумувала заступниця міністра оборони.

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Передісторія:

  • Раніше екснардеп Ігор Мосійчук повідомив у соцмережі, що варто уважено слідкувати за Херсоном і "очікувати гарних новин". За 20 хв після цього поста інший колишній нардеп Віталій Купрій повідомив у соцмережах, що українські "бійці зайняли 4 вулиці Херсона, наступ триває".

Теми: Міноборонивійнасоцмережі
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