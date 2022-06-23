Минобороны: Посты об "освобожденных улицах" вредят ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала не распространять в соцсетях детали военных операций ВСУ, потому что такие сообщения вредят защитникам.

Источник: Маляр в Facebook в ответ на посты о якобы занятых украинскими военными 4 улицах в Херсоне

Прямая речь Маляр: "Так бывает, что маленький ребенок, из-за невозможности осознать последствия, может задушить в искренних крепких объятиях котенка или другое животное.

Вот сейчас двое бывших нардепов и один действующий начали писать о применяемом на Херсонском направлении оружии, о хороших новостях из Херсона, о занятых улицах в Херсоне и т.д. И этим вредят ВСУ".

Детали: Замминистра подчеркнула, что информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной, и призвала ждать официальной информации от Генштаба ВСУ.

Маляр подчеркнула, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), вредит Вооруженным силам и усложняет выполнение поставленных задач.

"Во время войны военная информация сознательно подается с опозданием во времени – таково правило информирования в условиях военного положения. Оно обусловлено военной целесообразностью во время проведения операций и мерами безопасности", – подытожила заместитель министра обороны.

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